Milei pierde fuerza en la red social de Elon Musk: sus interacciones en X cayeron 87%

Milei cerró marzo de 2026 con apenas 400.000 interacciones.

La red social X, propiedad del magnate sudafricano Elon Musk, dejó de ser el bastión digital por excelencia del presidente Javier Milei. Según el último Panorama digital argentino presentado por la consultora QMonitor, las interacciones del Presidente sufrieron un desplome del 87% en los últimos 27 meses. El mandatario, que en diciembre de 2023 acumulaba un volumen de 3,1 millones de acciones mensuales, cerró marzo de 2026 con apenas 400.000 interacciones. Este repliegue marca el fin de una era donde la plataforma de Musk funcionaba como el termómetro principal y exclusivo del humor presidencial.

Paradójicamente, mientras la figura del mandatario se desdibuja en términos de alcance directo, el ecosistema de influencers oficialistas multiplicó su actividad. Sin embargo, el informe advierte sobre un "efecto búnker": estos esfuerzos no buscan captar nuevos votantes, sino consolidar la identidad interna y atacar a la oposición, lo que genera una comunidad que "habla cada vez más para adentro". En este escenario, la batalla ya no es por las ideas, sino por la infraestructura de distribución, donde el oficialismo aún aventaja a la oposición con 48,9 millones de acciones frente a 21,7 millones, una brecha que en plataformas como TikTok llega a ser de seis a uno gracias al uso de pauta digital y procesos automatizados.

Éxito económico vs. desgaste político

El análisis por áreas revela una dualidad llamativa en la percepción pública: el Gobierno logra instalar un relato de éxito en el plano económico —apoyado en hitos como el fallo de YPF y datos de pobreza— donde Milei retiene un 55,6% de sentimiento positivo. No obstante, este balance se invierte drásticamente cuando la conversación gira hacia la política cotidiana, terreno en el que el mandatario cosecha un 56% de negatividad. La oposición, en tanto, encontró en este flanco su única paridad: en el debate económico, logra empatar al oficialismo apelando al "testimonio" individual, un recurso que demostró derrotar sistemáticamente a la frialdad del dato estadístico oficial.

Un factor determinante en el aumento de la imagen negativa del presidente fue su política exterior. El conflicto con Irán logró duplicar a la economía como tema de acciones ciudadanas, con la particularidad de que el 68% de esas interacciones mencionan directamente a Milei. Para el ciudadano digital, la participación argentina en la crisis de Medio Oriente no es vista como un evento externo, sino como una decisión política deliberada, lo que dispara la negatividad del presidente en 21 puntos cada vez que se lo vincula al tema.

El informe destaca una ausencia que, en Argentina, es casi una noticia en sí misma: el dólar desapareció de la agenda digital. Con apenas 16 publicaciones registradas en todo el mes, el histórico termómetro del ánimo social dejó de ser un detonante de conversación debido a la relativa estabilidad cambiaria.