Borrá estas 7 aplicaciones de tu Samsung y liberá mucho espacio

Hay aplicaciones preinstaladas que no cumplen una función clave.

Si tenés un celular Samsung y te quedaste sin espacio, hay una solución rápida que muchos pasan por alto: borrar apps que vienen instaladas de fábrica o que casi no usás. Según un informe reciente, eliminar apenas unas pocas puede liberar hasta 1 GB de almacenamiento sin tocar fotos ni archivos personales.

El problema es bastante común. Con el uso diario, los teléfonos se llenan de aplicaciones innecesarias, datos en caché y archivos residuales que afectan tanto el almacenamiento como el rendimiento. De hecho, los especialistas recomiendan empezar siempre por desinstalar apps antes de borrar contenido personal, ya que muchas veces ocupan más espacio del que parece.

Las apps que podés borrar para liberar espacio

En muchos dispositivos Galaxy hay aplicaciones preinstaladas —también conocidas como bloatware— que no cumplen una función clave. Entre las más habituales que podés eliminar o desactivar están:

OneDrive: nube de Microsoft que podés borrar si usás otra, liberando casi 200 MB.

Copilot M365: IA para Office, prescindible para la mayoría y ocupa unos 350 MB.

Samsung Shop: tienda de productos Samsung poco usada que libera 154 MB al eliminarla.

Samsung TV Plus: app de TV gratis con publicidad que podés borrar para recuperar unos 100 MB.

Global Goals: app de sostenibilidad poco utilizada que podés eliminar sin problema.

Samsung Kids: espacio para chicos que no suele usarse y ayuda a ordenar apps si lo borrás.

LinkedIn: red profesional preinstalada que podés eliminar para liberar cerca de 200 MB.

Este tipo de aplicaciones, aunque no siempre se pueden desinstalar por completo, sí se pueden inhabilitar para que dejen de ocupar recursos y espacio.

Con el uso diario, los teléfonos se llenan de aplicaciones innecesarias.

Por qué conviene hacer esta limpieza

Más allá del espacio, borrar apps innecesarias mejora el rendimiento general del equipo. Menos aplicaciones instaladas significa menos procesos en segundo plano, menor consumo de batería y un sistema más fluido.

Además, muchas apps acumulan datos temporales con el tiempo. Android permite borrar caché o directamente desinstalar aquellas que no se usan, algo clave para evitar el clásico mensaje de “almacenamiento lleno”.

Un consejo clave antes de borrar

Antes de eliminar cualquier app, revisá si realmente la usás. Si no estás seguro, podés inhabilitarla primero: esto la “apaga” sin borrarla del todo. Si después no la necesitás, recién ahí conviene desinstalarla.

En definitiva, liberar espacio en un Samsung no siempre implica borrar fotos o videos. Con una limpieza inteligente de aplicaciones, podés recuperar memoria en pocos minutos y hacer que el celular vuelva a rendir como el primer día.