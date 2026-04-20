Playoffs de la NBA: estos equipos pasarán a la siguiente ronda, según la Inteligencia Artificial

Cruces confirmados para unos Playoffs de la NBA que prometen historia pura.

Los Playoffs NBA 2025-2026 recién están arrancando (primera ronda), así que todavía no hay clasificados definitivos a la siguiente fase. Pero la Inteligencia artificial ChatGPT consideró los cruces y se animó a dar predicciones bastante firmes, considerando el rendimiento y el contexto actual de cada franquicia de la liga estadounidense de básquet.

La fase regular de la NBA cerró sus puertas y dejó un panorama vibrante para la postemporada. En la Conferencia Este, los Detroit Pistons dieron el golpe sobre la mesa al quedarse con el liderazgo absoluto y ahora deberán ratificar su gran presente frente a Orlando Magic. Por su parte, los Boston Celtics terminaron segundos y protagonizarán una serie histórica contra los Philadelphia 76ers. El cuadro oriental se completa con el cruce entre New York Knicks y Atlanta Hawks, mientras que los Cleveland Cavaliers enfrentarán a los Toronto Raptors en una llave de pronóstico reservado.

La Conferencia Oeste exhibe una paridad que asombra al mundo del básquetbol profesional. El joven plantel de Oklahoma City Thunder consolidó su primer puesto y ya espera por los experimentados Phoenix Suns. En el segundo escalón aparecen los San Antonio Spurs, que chocarán contra Portland Trail Blazers en un duelo de franquicias con enorme proyección. Los Denver Nuggets, siempre candidatos con su juego colectivo, terminaron terceros y enfrentarán a Minnesota Timberwolves, cerrando la llave los Los Angeles Lakers ante los pujantes Houston Rockets. El camino hacia el anillo ya tiene sus protagonistas definidos para una etapa donde el error se paga con la eliminación directa.

Así están los cruces de primera ronda de los playoffs NBA 2025-2026

Conferencia Este

Detroit Pistons (1) vs. Orlando Magic (8)

Boston Celtics (2) vs. Philadelphia 76ers (7)

New York Knicks (3) vs. Atlanta Hawks (6)

Cleveland Cavaliers (4) vs. Toronto Raptors (5)

Conferencia Oeste

Oklahoma City Thunder (1) vs. Phoenix Suns (8)

San Antonio Spurs (2) vs. Portland Trail Blazers (7)

Denver Nuggets (3) vs. Minnesota Timberwolves (6)

Los Angeles Lakers (4) vs. Houston Rockets (5)

Los Playoffs NBA 2025-2026 recién están arrancando.

Predicción: quiénes pasarían a la siguiente ronda de la NBA, según la IA ChatGPT

Este (semifinales de conferencia)

Detroit Pistons → Mejor récord del Este, muy sólidos.

→ Mejor récord del Este, muy sólidos. Boston Celtics → Más equipo que Philadelphia y mejor balance general.

→ Más equipo que Philadelphia y mejor balance general. New York Knicks → Serie pareja, pero llegan más consistentes.

→ Serie pareja, pero llegan más consistentes. Cleveland Cavaliers → Muy parejo con Toronto, pero leve ventaja.

Clasificados proyectados (Este): Pistons, Celtics, Knicks, Cavaliers.

Oeste (semifinales de conferencia)

Oklahoma City Thunder → Campeones vigentes y número 1.

→ Campeones vigentes y número 1. San Antonio Spurs → Favoritos claros ante Portland (equipo en reconstrucción).

→ Favoritos claros ante Portland (equipo en reconstrucción). Denver Nuggets → Serie dura, pero experiencia pesa.

→ Serie dura, pero experiencia pesa. Houston Rockets → Posible sorpresa ante unos Lakers con bajas.

Clasificados proyectados (Oeste): Thunder, Spurs, Nuggets, Rockets.