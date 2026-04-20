Ver San Lorenzo vs. Vélez en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

El Ciclón viene de ganar por la Sudamericana.

San Lorenzo recibe este lunes a las 19:30 a Vélez por la fecha 15 del Torneo Apertura. Un partido clave para el Ciclón, que busca no perderle pisada a sus rivales directos por la clasificación a los playoff del certamen, a falta de nueve puntos en juego. Un partido que ha cobrado cierta trascendencia en los últimos años por enfrentamientos picantes entre ambos clubes.

El Fortín llega en un buen momento a este partido, siendo uno de los equipos más regulares en lo que va del campeonato y primero en su zona con 25 unidades. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto vienen de vencer por 1 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y llega más descansado que su rival por no disputar esta temporada copas internacionales.

Por dónde ver San Lorenzo frente a Vélez

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre San Lorenzo y Vélez de este lunes 19:30 será transmitido por TNT Sports.

San Lorenzo y una buena racha sin perder

Gustavo Álvarez continúa invicto como entrenador de San Lorenzo, aunque sigue en la búsqueda de encontrar un mejor funcionamiento futbolístico. Hace un mes que no pierde (su última derrota fue el 16 de marzo ante Defensa y Justicia por 5 a 2, que derivó en la salida de Damián Ayude). De allí en más, acumula siete partidos sin caídas, de los cuales seis fueron dirigidos por el actual director técnico.

Romaña clave en el equipo.

En la victoria contra Deportivo Cuenca de Ecuador el DT probó alguna variantes en el once titular, con Nicolás Tripichio como carrillero y no por el centro del campo de juego. Y el juvenil Matías Hernández como delantero para acompañar a Alexis Cuello. A este dato hay que sumar el ingreso de Matías Reali, quien fue importante en el último cotejo y competirá por meterse entre los titulares.

Cómo fue el último San Lorenzo contra Vélez en el Nuevo Gasómetro

La última vez que el conjunto de Liniers pisó el Estadio Pedro Bidegain, se volvieron con las manos vacías. Fue el 7 de agosto de 2025, por la 4.ª fecha del Torneo Clausura. San Lorenzo, dirigido en aquel entonces por Damián Ayudé, ganó 1-0 con un gol de Alexis Cuello a los 28 minutos del primer tiempo. Ya dirigía Barros Schelotto al Fortín en aquel momento.