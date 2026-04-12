San Lorenzo empató sin goles contra Newells en Rosario

Newell´s y San Lorenzo igualaron sin goles en Rosario, en un encuentro correspondiente a la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura. Ambos equipos, que necesitaban sumar de a tres, tuvieron muy pocas situaciones claras para quedarse con el triunfo.

En la previa, todo apuntaba a que iba a ser un entretenido encuentro, ya que ambos equipos llegaban con rachas relativamente buenas y con la necesidad de sumar de a tres. San Lorenzo, que llegó a los seis partidos sin perder, estaba ante la posibilidad de llegar a los 20 puntos y escalar hasta la cuarta posición. Ahora el “Ciclón”, que es dirigido por Gustavo Álvarez se tendrá que conformar con finalizar la fecha en el noveno lugar y fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Newell´s, por su parte, llegaba en levantada ya que después del desastroso inicio en el Torneo Apertura, había cosechado dos triunfos seguidos que le permitieron tomar un poco de respiro con respecto a la zona de descenso. Sin embargo, ninguno de los dos equipos demostró la ambición necesaria para jugársela por el triunfo y en todo momento prefirieron no tomar mayores riesgos, lo que derivó en un encuentro con muy pocas situaciones claras de gol.

La próxima presentación de San Lorenzo será el miércoles, cuando reciba a Deportivo Cuenca de Ecuador por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana, mientras que Newell´s volverá a jugar el próximo viernes ante Unión de Santa Fe, por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura.