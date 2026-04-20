Operaron de urgencia a una figura de América: "No la tenía programada"

La información fue compartida por sus redes sociales.

Mónica Farro atravesó un momento delicado de salud luego de tener que someterse a una intervención quirúrgica inesperada a raíz de un problema vinculado con una de sus prótesis mamarias. La situación generó preocupación entre sus seguidores cuando la propia actriz decidió compartir imágenes desde el hospital minutos antes de ingresar al quirófano.

La vedette uruguaya se mostró acompañada por su médico y explicó el motivo de la operación. “Es una cirugía que no tenía programada, pero a veces suceden cosas. Bueno, estamos en La Providencia con el doctor Ferriols”, expresó en un video grabado desde la institución médica.

Mónica Farro desde la clínica luego de su intervención.

Visiblemente movilizada por el momento, Farro reconoció la ansiedad previa a la intervención y aclaró que no se trataba de una cirugía estética planificada. “Nerviosa porque nos vamos a operar, que no es de urgencia, tampoco es por placer, pero sí por un percance”, comentó antes del procedimiento. El especialista detalló qué había ocurrido y cuál sería el objetivo de la operación. “Vamos a reconstruir un poquito una mama que se ve que algún golpe, algún traumatismo rompió un poco la estructura dentro de la cápsula y hay que cambiarla”, explicó el profesional.

La palabra de Farro después de la cirugía.

Luego de la cirugía, la artista reapareció desde su casa para contar cómo evolucionaba su recuperación y brindar más precisiones sobre lo sucedido. “Hace unos veinte días empecé a sentir una lola como suelta y dije: ‘Ups, se me rompió la prótesis’. Hicimos unas ecografías con el doctor Ferriols y la prótesis estaba perfecta. Lo que se rompió fue el bolsillo de mi cuerpo y se me retrajo el músculo”, relató.

“Por suerte pudimos operar ayer y cuando sacamos la prótesis, la prótesis estaba totalmente rota”, continuó, sorprendida por el diagnóstico final. Aliviada por haber podido resolver el problema a tiempo, Farro destacó la importancia de haber tomado la decisión médica. “O sea que menos mal que me pude operar, menos mal que lo pude hacer”, señaló agradecida.

“No fue una operación porque yo quise, no fue una operación por placer, no fue una operación porque se me antojó gastar plata en esto. Lo tuve que hacer”, remarcó. “En mi primer día de recuperación, feliz de haber estado en manos del equipo del doctor Ferriols. Y bueno, y que quede todo perfecto”, concluyó Mónica Farro, llevando tranquilidad a quienes seguían atentos su estado de salud.