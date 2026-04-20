Conmoción en Telefe por lo que le pasó a Ian Lucas: "Estábamos haciendo un asado"

El influencer tuvo que ser asistido de urgencia.

Luego de varias horas donde circularon distintas versiones en redes sociales, Ian Lucas decidió aclarar personalmente lo que le ocurrió y llevar tranquilidad a sus seguidores. El flamante ganador de MasterChef Celebrity utilizó sus redes sociales para contar en detalle el accidente doméstico que sufrió y que motivó su traslado urgente a una clínica.

El episodio había generado gran repercusión luego de que comenzaran a difundirse imágenes del influencer siendo asistido por personal médico y subiendo a una ambulancia en el barrio porteño de Belgrano. La falta de información oficial en un primer momento dio lugar a especulaciones y comentarios que rápidamente se multiplicaron en redes.

Las imágenes que se viralizaron de Ian Lucas.

El accidente doméstico que sufrió Ian Lucas

Ian publicó un video donde explicó la situación con calma y desde su casa, ya recuperándose. “Hoy me llevaron de urgencia al hospital y hay mucha gente preguntándome. No sé cómo se enteraron, pero les quiero contar que estoy bien. Sí, es verdad”, expresó al iniciar su descargo, intentando llevar tranquilidad a quienes se habían alarmado.

Según relató, todo ocurrió en un contexto familiar y lejos de cualquier situación grave. “Estábamos haciendo un asado con la familia. Había un plato todo grasoso, se me resbaló y me corté el dedo, pero mal, no me paraba de sangrar”, contó.

“Tuvimos que llamar de urgencia”, recordó sobre el momento en que optaron por solicitar asistencia médica ante la dificultad para detener la hemorragia. Esa intervención fue justamente la escena captada por vecinos y luego difundida públicamente. “Me dieron dos puntos en el dedo. Por suerte no llegó al tendón, si no, me tenían que operar”, explicó el youtuber, dejando en claro que el accidente podría haber tenido consecuencias más serias.

“Por suerte no pasó a mayores. Fue el susto del momento, me sangró muchísimo, pero ya estamos acá en casa y está todo bien”, aseguró, mostrando un tono más relajado tras superar la situación. “Gracias a todos los que se preocuparon”, cerró, demostrando el vínculo cercano que mantiene con su comunidad digital.