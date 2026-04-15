Game of Thrones anunció un nuevo videojuego para celulares y llegará este 2026

Game of Thrones: Dragonfire (Foto: X oficial)

Desarrollado por Warner Bros. Games Boston, Game of Thrones: Dragonfire trae la experiencia probada del estudio a una experiencia de estrategia social moderna y accesible, donde la guerra táctica, la expansión territorial y el poder sin igual de los dragones se combinan para redefinir la forma en que los jugadores luchan por el control de los Siete Reinos.

El juego ya está disponible para prerregistro en iOS y Android, y su lanzamiento está previsto para el invierno de 2026, coordinado con el estreno de la tercera temporada de la serie en junio. Quienes se preinscriban recibirán recompensas exclusivas dentro del juego al momento del lanzamiento.

De qué trata el juego

En este nuevo juego, los jugadores asumirán el papel de un descendiente valyrio encargado de criar y controlar dragones, participando en guerras tácticas por el control de los Siete Reinos. La propuesta combina expansión territorial, combate estratégico y narrativa original, todo inspirado en los eventos de la serie, pero con libertad para construir una historia propia dentro del conflicto Targaryen. Dragonfire incluirá personajes conocidos como Rhaenyra Targaryen, junto con nuevas figuras, permitiendo formar alianzas con otros jugadores y competir en escenarios dinámicos.

El juego está ambientado 172 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen, en plena Danza de los Dragones, la guerra civil Targaryen que forma la base de la historia de La Casa del Dragón. Los jugadores podrán incubar y criar dragones, construir ejércitos y luchar por el control de los Siete Reinos a través de combate táctico por casillas y expansión territorial.

El contexto: 2026 es un año enorme para la franquicia

Game of Thrones vive un momento de expansión sin precedentes. La tercera temporada de La Casa del Dragón llega en junio de 2026, y también está disponible la serie A Knight of the Seven Kingdoms, que ya fue renovada para una segunda temporada. Dragonfire se suma a este ecosistema como la apuesta gaming del universo de Poniente para el año.

La saga tiene antecedentes en los videojuegos: Telltale Games lanzó una aventura episódica de cinco partes, y en 2024 llegó Game of Thrones: Legends. Dragonfire es el primer título diseñado específicamente para acompañar a La Casa del Dragón y apunta a un formato de estrategia social masiva, más cercano a los grandes títulos del género mobile que a las adaptaciones narrativas anteriores.

Cómo prerregistrarse

El prerregistro ya está abierto en App Store y Google Play, y también desde el sitio oficial del juego. Quienes se registren antes del lanzamiento recibirán recompensas exclusivas dentro del juego al momento de la salida. La fecha exacta de estreno todavía no fue confirmada, pero todo indica que será en simultáneo con la premiere televisiva de junio.