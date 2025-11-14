Estos son los juegos gratis de PS Plus noviembre 2025

PlayStation anunció los títulos que estarán disponibles para descargar o jugar desde el 18 de noviembre como parte del catálogo mensual de PS Plus. Esta vez, la selección combina acción, supervivencia y una dosis de nostalgia con la llegada de un clásico remasterizado.

Si tenés PS Plus Extra o Deluxe, vas a poder acceder a una de las incorporaciones más fuertes del año —GTA V— junto a una aventura fantástica como Pacific Drive y un survival de alto impacto como Still Wakes the Deep. A continuación, todos los detalles.

Los juegos gratis de PS Plus en noviembre 2025

Grand Theft Auto V (PS5 / PS4)

El gigante de Rockstar vuelve al catálogo de PlayStation con su campaña principal y el modo Online. Ideal para quienes quieran revisitar Los Santos o retomar el progreso sin costo adicional dentro del servicio. Ideal mientras esperamos el lanzamiento del GTA VI, que siguen posponiendo.

Pacific Drive (PS5)

Una propuesta distinta: un survival en primera persona donde tu único compañero es un auto oxidado que vas mejorando para atravesar una zona llena de anomalías. Es uno de los indies más celebrados del año.

Still Wakes the Deep (PS5)

Terror y supervivencia en una plataforma petrolera azotada por fuerzas desconocidas. Con un enfoque narrativo fuerte y escenarios claustrofóbicos, es uno de los lanzamientos más comentados de 2025.

Tomb Raider: Anniversary (PS4 / Deluxe)

Los suscriptores de PS Plus Deluxe reciben un extra: la versión Anniversary del clásico de Lara Croft, una reimaginación completa del juego original con gráficos mejorados y controles modernizados.

¿Desde cuándo están disponibles?

Todos los títulos podrán jugarse desde el 18 de noviembre, tanto en PS5 como en PS4 según el juego. Como siempre, basta con tener una suscripción activa a PS Plus Extra o Deluxe para acceder al catálogo completo.

La llegada de GTA V marca uno de los movimientos más grandes de PS Plus en 2025, sumado a propuestas nuevas y reconocidas. Para quienes buscan variedad —acción, terror, aventuras y clásicos— noviembre aparece como uno de los mejores meses del año dentro del servicio.