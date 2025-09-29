EN VIVO
Epic Games regala Genshin Impact: cómo descargarlo

Genshin Impact ya se puede descargar sin costo desde la Epic Games Store. Te mostramos qué es este fenómeno RPG, cómo instalarlo en tu PC y qué tenés que saber antes de jugar.

29 de septiembre, 2025 | 16.37

Genshin Impact es un juego de rol de acción (action RPG) ambientado en el mundo de Teyvat, donde podés recorrer distintos reinos, explorar paisajes exóticos, desbloquear personajes y combinar elementos mágicos en combate.

Es uno de los exponentes más famosos del modelo free-to-play, con monetización basada en un sistema de “gacha” (es decir, compras para conseguir personajes o armas) pero con un contenido base gratuito para todos los jugadores.

La versión de PC ya está disponible gratis a través de Epic Games Store. No hace mucho tiempo que se sumó a la plataforma como título gratis permanente (no solo temporal), permitiendo que cualquier usuario con cuenta de Epic pueda descargarlo sin costo alguno.

Cómo descargar Genshin Impact desde Epic Games

  • Iniciá sesión en tu cuenta de Epic Games o creá una si no tenés.

  • Buscá “Genshin Impact” en la tienda de Epic Games.

  • En la página del juego, hacé clic en “Obtener”, lo que lo añadirá a tu biblioteca de juegos gratuita.

  • Instalalo directamente desde Epic Launcher.

  • Una vez instalado, abrilo, iniciá sesión con tu cuenta de HoYoverse (o creá una) y podés empezar a explorar Teyvat.

Requisitos recomendados y mínimos

Para que el juego funcione de forma fluida en tu PC, conviene que cumplas al menos con:

Mínimos

  • Sistema operativo Windows

  • 8 GB de RAM

  • Tarjeta gráfica equivalente a una NVIDIA GeForce GT 1030

Recomendados

  • 16 GB de RAM

  • Tarjeta gráfica tipo GTX 1060 (o superior)

  • Espacio de almacenamiento amplio (el juego requiere decenas de GB)

También necesitarás conexión a Internet constante, ya que el juego se juega en línea y sincroniza progresos entre plataformas.

Qué esperar del juego

  • Podés cambiar entre distintos personajes en tiempo real, cada uno con elementos propios como fuego, agua o viento.

  • El mundo está lleno de misiones, eventos, mazmorras, jefes y puzzles.

  • Aunque el juego se puede disfrutar sin gastar dinero, la monetización por gacha permite acelerar el acceso a personajes o armas especiales.

  • Las actualizaciones frecuentes traen nuevo contenido, regiones y personajes, manteniendo el juego fresco.

