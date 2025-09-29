Epic Games regala Genshin Impact: cómo descargarlo

Genshin Impact es un juego de rol de acción (action RPG) ambientado en el mundo de Teyvat, donde podés recorrer distintos reinos, explorar paisajes exóticos, desbloquear personajes y combinar elementos mágicos en combate.
Es uno de los exponentes más famosos del modelo free-to-play, con monetización basada en un sistema de “gacha” (es decir, compras para conseguir personajes o armas) pero con un contenido base gratuito para todos los jugadores.
La versión de PC ya está disponible gratis a través de Epic Games Store. No hace mucho tiempo que se sumó a la plataforma como título gratis permanente (no solo temporal), permitiendo que cualquier usuario con cuenta de Epic pueda descargarlo sin costo alguno.
Cómo descargar Genshin Impact desde Epic Games
-
Iniciá sesión en tu cuenta de Epic Games o creá una si no tenés.
-
Buscá “Genshin Impact” en la tienda de Epic Games.
-
En la página del juego, hacé clic en “Obtener”, lo que lo añadirá a tu biblioteca de juegos gratuita.
-
Instalalo directamente desde Epic Launcher.
-
Una vez instalado, abrilo, iniciá sesión con tu cuenta de HoYoverse (o creá una) y podés empezar a explorar Teyvat.
Requisitos recomendados y mínimos
Para que el juego funcione de forma fluida en tu PC, conviene que cumplas al menos con:
Mínimos
-
Sistema operativo Windows
-
8 GB de RAM
-
Tarjeta gráfica equivalente a una NVIDIA GeForce GT 1030
Recomendados
-
16 GB de RAM
-
Tarjeta gráfica tipo GTX 1060 (o superior)
-
Espacio de almacenamiento amplio (el juego requiere decenas de GB)
También necesitarás conexión a Internet constante, ya que el juego se juega en línea y sincroniza progresos entre plataformas.
Qué esperar del juego
-
Podés cambiar entre distintos personajes en tiempo real, cada uno con elementos propios como fuego, agua o viento.
-
El mundo está lleno de misiones, eventos, mazmorras, jefes y puzzles.
-
Aunque el juego se puede disfrutar sin gastar dinero, la monetización por gacha permite acelerar el acceso a personajes o armas especiales.
-
Las actualizaciones frecuentes traen nuevo contenido, regiones y personajes, manteniendo el juego fresco.