Epic Games regala Genshin Impact: cómo descargarlo

Genshin Impact es un juego de rol de acción (action RPG) ambientado en el mundo de Teyvat, donde podés recorrer distintos reinos, explorar paisajes exóticos, desbloquear personajes y combinar elementos mágicos en combate.

Es uno de los exponentes más famosos del modelo free-to-play, con monetización basada en un sistema de “gacha” (es decir, compras para conseguir personajes o armas) pero con un contenido base gratuito para todos los jugadores.

La versión de PC ya está disponible gratis a través de Epic Games Store. No hace mucho tiempo que se sumó a la plataforma como título gratis permanente (no solo temporal), permitiendo que cualquier usuario con cuenta de Epic pueda descargarlo sin costo alguno.

Cómo descargar Genshin Impact desde Epic Games

Iniciá sesión en tu cuenta de Epic Games o creá una si no tenés.

Buscá “Genshin Impact” en la tienda de Epic Games.

En la página del juego, hacé clic en “ Obtener ”, lo que lo añadirá a tu biblioteca de juegos gratuita.

Instalalo directamente desde Epic Launcher.

Una vez instalado, abrilo, iniciá sesión con tu cuenta de HoYoverse (o creá una) y podés empezar a explorar Teyvat.

Requisitos recomendados y mínimos

Para que el juego funcione de forma fluida en tu PC, conviene que cumplas al menos con:

Mínimos

Sistema operativo Windows

8 GB de RAM

Tarjeta gráfica equivalente a una NVIDIA GeForce GT 1030

Recomendados

16 GB de RAM

Tarjeta gráfica tipo GTX 1060 (o superior)

Espacio de almacenamiento amplio (el juego requiere decenas de GB)

También necesitarás conexión a Internet constante, ya que el juego se juega en línea y sincroniza progresos entre plataformas.

Qué esperar del juego