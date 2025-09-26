Confirmado: cuándo llega Forza Horizon 6

El anuncio sorprendió a la comunidad de jugadores, ya que Japón era uno de los escenarios más pedidos para la franquicia de Forza Horizon. El teaser mostrado incluyó referencias a juegos previos y reveló que el mapa incorporará ciudades como Tokio y entornos naturales con el Monte Fuji como elemento icónico.

De acuerdo al comunicado oficial, Forza Horizon 6 se estrenará primero en Xbox y PC en 2026, con inclusión en Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Por su parte, Playground Games y Turn 10 Studios trabajan para llevar el juego más adelante a PS5, aunque sin una fecha definida.

El enfoque creativo ha sido capturar la esencia cultural japonesa sin recrearlo al pie de la letra, buscando un equilibrio entre autenticidad y experiencia Horizon.

Ambientación en Japón y diseño del mundo de juego

El nuevo título llevará al jugador a explorar Japón con una narrativa visual rica en símbolos culturales. Tokio será una de las zonas urbanas más densas jamás vistas en la serie, con carreteras elevadas, luces de neón y contraste entre lo moderno y lo tradicional. Las rutas rurales y montañosas complementarán el trazado con paisajes naturales, estaciones y cambios climáticos.

Para diseñar este mundo, los desarrolladores realizaron investigación in situ y contaron con una consultora cultural japonesa que ayudó a preservar detalles, desde la arquitectura hasta el comportamiento del tránsito y estética automotriz local.

Lanzamiento escalonado y plataformas

Plataformas iniciales : Xbox Series X|S y PC en 2026.

Lanzamiento en PS5 : planeado para después, no simultáneo.

Game Pass : estará disponible para los suscriptores desde el día del estreno.

Wishlist: ya puede agregarse en las tiendas de Xbox y PC.

Este modelo escalonado busca aprovechar la base principal de usuarios y luego extender compatibilidad. La priorización de Xbox y PC también refuerza el vínculo de la franquicia con el ecosistema Microsoft.

Con este anuncio, Forza Horizon 6 promete una renovación temática y cultural dentro de la saga. Japón como escenario, lanzamiento en 2026 y la promesa de una versión futura en PS5 marcan el siguiente capítulo para quien ama correr con estilo.