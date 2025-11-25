Furor por el estreno de la demo de Kristala para PS5

El desembarco de Kristala en PlayStation 5 no pasó desapercibido. Su demo, lanzada el 12 de noviembre, escaló rápidamente hasta convertirse en la segunda más descargada de la PlayStation Store. Desarrollado por Astral Clocktower Studios, el título propone una mezcla de combate soulslike, magia felina y exploración en un universo oscuro cargado de misterio.

El estudio celebró la recepción de la comunidad de PS5 y adelantó que esta primera prueba es apenas un anticipo del mundo maldito de Ailur, donde los jugadores deberán dominar el combate, descubrir hechizos ancestrales y enfrentar criaturas poseídas por una antigua maldición.

Un ARPG oscuro con identidad propia

Ambientado en el reino de Ailur, Kristala invita a los jugadores a ponerse en la piel de un guerrero felino de élite. La demo permite experimentar una parte del sistema de combate, inspirado en títulos como Dark Souls y Sekiro, con ataques ligeros y pesados, paradas precisas, esquivas milimétricas y remates aéreos.

El juego también introduce un sistema de magia ligado a los Seis Kristales Sagrados, donde cada clan domina un elemento distinto y puede mejorar habilidades mediante árboles especializados. La estética, marcada por ruinas, bosques malditos y civilizaciones perdidas, complementa una narrativa densa que promete expandirse capítulo a capítulo.

Creación de personaje y habilidades felinas

Una de las particularidades del título es la fuerte identidad felina de sus protagonistas. El jugador puede personalizar a su guerrero, eligiendo color y largo del pelaje, clan inicial y clase, decisiones que influyen en el estilo de combate. Las habilidades felinas habilitan movimientos ágiles, parkour fluido, opciones de sigilo y maniobras de exploración que amplían la verticalidad del mapa.

El estudio destaca que el objetivo es ofrecer un sistema flexible, donde cada elección permita construir un estilo propio.

El impacto de la demo y lo que viene

Astral Clocktower Studios celebró el hito de popularidad en PS5: “Ver a la comunidad apoyar la demo tan rápido ha sido energizante y nos confirma que estamos construyendo algo que realmente resuena”, afirmó Alexis Brutman, directora del juego. Tras este impulso, el estudio confirmó que la demo llegará a Xbox Series X|S a comienzos del próximo mes.

Mientras tanto, la versión completa continúa en desarrollo y Kristala se encuentra en Acceso Anticipado en Steam y Epic Games Store. El lanzamiento definitivo está previsto para principios de 2026, con los primeros tres capítulos incluidos y contenido adicional que se sumará como DLC gratuitos para quienes apoyaron el proyecto desde el acceso anticipado.