5 videojuegos de PlayStation para festejar el Día del Deportista

Ya sea fútbol, básquet, automovilismo, béisbol o skate, el deporte también tiene su lugar en los videojuegos, y PlayStation armó una lista de experiencias pensadas para quienes disfrutan competir, entrenar y superarse. Desde simuladores hiperrealistas hasta clásicos remasterizados, estos cinco juegos son una excelente manera de celebrar el Día del Deportista sin salir de casa. Revisá la lista a continuación.

EA SPORTS FC 26

El fútbol atraviesa una nueva etapa con EA SPORTS FC 26, que lleva el realismo un paso más allá: nuevas físicas, motor Frostbite renovado, modos de clubes y fútbol femenino, y la posibilidad de crear tu propio equipo desde cero. Ah, y un mundo abierto que, todo indica, dará que hablar.

Cada pase, barrida o gol se siente más natural gracias a la ambientación de estadio y animaciones mejoradas. Ideal para quienes viven el fútbol los 365 días del año.

NBA 2K25

Si preferís la intensidad del básquet, NBA 2K25 ofrece uno de los gameplays más pulidos de la saga.

Trae:

Animaciones más fluidas.

Un MyCareer renovado.

El camino del jugador desde el streetball a los grandes estadios.

Competencia online y ligas completas.

Además, está disponible en PS Plus Extra y Deluxe.

Gran Turismo 7

Los fierros y la velocidad también son deporte, y en Gran Turismo 7 cada curva importa. Con autos emblemáticos, pistas legendarias y un nivel de detalle minucioso, este simulador convierte cada carrera en una experiencia inmersiva gracias al control háptico del DualSense.

Entre tuning, campeonatos y carreras online, GT7 es una parada obligada para quienes aman los motores. Disponible en PS Plus Extra y Deluxe.

MLB The Show 25

Los fanáticos del béisbol tienen su lugar con MLB The Show 25, un juego que combina precisión, táctica y emoción.

Permite:

Crear un jugador.

Construir equipo.

Administrar una franquicia completa.

Jugar eventos online.

En PS Plus Deluxe incluye prueba de 3 horas del juego completo.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

Un clásico que vuelve renovado. La versión remasterizada de Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 recupera la cultura skate de principios de los 2000, ahora con gráficos modernizados, pero controles fieles al original. A tirar volteretas por el aire. Es pura nostalgia, combos imposibles y adrenalina: un gran homenaje al espíritu desafiante de todo deportista.

El Día del Deportista es una oportunidad para reconocer el esfuerzo dentro y fuera de la cancha. Con esta selección de títulos, PlayStation propone vivir esa pasión desde la consola, ya sea compitiendo, entrenando o simplemente disfrutando del deporte en sus múltiples formas. Ideal para festejar jugando.