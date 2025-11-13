EN VIVO
Steam Machine: cómo es la consola con la que Valve promete revolucionar el gaming

Valve ha anunciado la llegada de la Steam Machine, una consola de sobremesa basada en PC con SteamOS, concebida para combinar la flexibilidad de la plataforma Steam con la experiencia de sala de una consola doméstica.

13 de noviembre, 2025 | 17.05

Si sos jugador de PC, pero querés la comodidad de una consola en tu living, la Steam Machine aparece como una apuesta interesante: ejecuta tu biblioteca de juegos de Steam con diseño tipo consola, soporte 4K y mando propio, prometiendo acercar lo mejor del PC al televisor de casa. A continuación, repasamos sus especificaciones, ventajas y por qué podría cambiar la forma de jugar.

Hardware, sistema operativo y compatibilidad

Según las especificaciones filtradas, la Steam Machine incluye:

  • CPU AMD personalizada basada en arquitectura Zen 4 (6 núcleos / 12 hilos) y GPU AMD RDNA3 con 28 unidades de cómputo.

  • 16 GB de RAM DDR5 y 8 GB de VRAM GDDR6.

  • Almacenamiento SSD NVMe en dos versiones: 512 GB o 2 TB.

  • Conectividad de vanguardia: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, puertos DisplayPort 1.4 y HDMI 2.0.

  • Sistema operativo nativo: SteamOS, lo que permite usar la interfaz de la sala (“Big Picture”) y acceder a juegos de PC desde el televisor.

  • Diseño compacto tipo torre para living, con puertos frontales USB y lector de tarjetas.

En cuanto a compatibilidad, además de ejecutar juegos nativos para SteamOS, se espera que la consola permita otros sistemas o modo escritorio, manteniendo la versatilidad del PC en una caja de consola.

Ventajas frente a consola tradicional y PC

  • Biblioteca Steam completa: si ya tenés catálogo de juegos en Steam, la Steam Machine busca acomodarse como la extensión ideal en la sala de estar.

  • Rendimiento mejorado: con hardware cercano al de un PC gamer, la promesa es jugar en 4K a 60 fps o más, algo que muchas consolas tradicionales no alcanzan.

  • Flexibilidad: posibilidad de usar mandos tradicionales, teclado-ratón, instalar otro sistema operativo o usar como PC doméstico.

  • Experiencia consola sin sacrificar PC: brinda comodidad para sofá + televisor, pero con potencia de PC.

  • Formato compacto que se mezcla con el equipo del living y puertos para conectar dispositivos extras.

Consideraciones y lo que aún está por saber

  • Precio y fecha de lanzamiento: aún no se ha confirmado un precio oficial para Argentina ni fecha exacta de salida, sólo se habla de “principios de 2026”.

  • Compatibilidad total de juegos: aunque SteamOS promete ejecutar muchos juegos, algunos títulos diseñados solo para Windows podrían requerir capas de compatibilidad o no estar optimizados.

  • Ecosistema de accesorios: el mando oficial y otros periféricos siguen siendo clave para la experiencia. Será importante ver qué accesorios llegan a la región.

  • Mercado local y soporte: en Argentina habrá que ver disponibilidad, importación, garantía, región y adaptación de precios.

MÁS INFO

¿Vale la pena esperar la Steam Machine?

Para quienes buscan la comodidad de jugar en modo consola sin renunciar a su biblioteca de PC, la Steam Machine representa una opción muy atractiva. Si te interesa jugar sentado en el sofá frente al televisor, y ya estás dentro del ecosistema Steam, esta consola podría ser tu mejor puente entre PC y consola tradicional. Eso sí: esperá los detalles de región, precios y compatibilidad antes de decidir.

