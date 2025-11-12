Nintendo Mall Tour en Argentina: cuándo y dónde probar gratis los exclusivos de Nintendo Switch

Si querés jugar los próximos títulos exclusivos de Nintendo Switch antes de comprarlos, esta es la oportunidad: Nintendo trae su gira Mall Tour a Argentina, instalándose en varios centros comerciales importantes donde se podrán probar los juegos gratuitamente. Es una forma perfecta de conocer los juegos de primera mano y vivir la experiencia Switch sin necesidad de tener la consola en casa.

Dónde y cuándo estará el Nintendo Mall Tour

Según la información oficial y filtrada hasta ahora:

La gira comenzará en Buenos Aires , en el Unicenter Shopping, con fechas programadas en centros comerciales seleccionados de la ciudad entre el 21 y el 30 de noviembre del 2025.

Los visitantes podrán acceder a estaciones de juego dedicadas, con consolas Switch instaladas, reglas de turno, personal de Nintendo y posiblemente sorteos de merchandising.

Próximamente, se anunciará un calendario detallado con fechas exactas, horarios y ciudades adicionales (como Córdoba o Rosario) según demanda regional.

Qué juegos exclusivos se podrán probar y por qué es importante

Aunque aún no se ha dado la lista completa de títulos, se espera que se incluyan los grandes lanzamientos exclusivos de Nintendo Switch próximos a salir o recién lanzados, por ejemplo:

Títulos de la franquicia Mario , Zelda o Metroid (dependiendo de la programación de Nintendo).

Juegos con demo jugable que luego estarán disponibles en eShop.

Este tipo de evento es clave porque permite al público interactuar con los juegos de forma directa, formando impresión antes de comprar, aumentando el entusiasmo por la consola y reforzando la comunidad de fans locales.

El Nintendo Mall Tour es una excelente oportunidad para los jugadores argentinos de experimentar los exclusivos de Switch de forma gratuita y conocer nuevos títulos antes que la mayoría. Marcá la fecha, participá en las estaciones de prueba y preparate: puede ser el momento ideal para decidir tu compra o simplemente disfrutar el universo Nintendo sin compromisos.