Cuáles son los videojuegos que PS Plus confirmó para octubre

Los juegos que integrarán la tanda mensual serán tres.

Sony acaba de confirmar cuáles serán los videojuegos que podrán descargarse gratis a partir del 7 de octubre para quienes tengan una suscripción activa a PlayStation Plus, y la lista no pasa desapercibida. El anuncio se dio en el marco del nuevo State of Play, el evento donde la compañía suele mostrar sus próximas novedades.

Como es habitual, serán tres los títulos que integrarán la tanda mensual, con propuestas variadas que van desde el terror psicológico hasta el humor más desquiciado. El plato fuerte es Alan Wake 2, la secuela de Remedy Entertainment que continúa la historia del escritor atrapado en la oscuridad. Junto a él llega Cocoon, un juego de puzles que propone resolver un misterio cósmico, y Goat Simulator 3, la experiencia caótica y delirante que invita a hacer desastres sin límites.

Los juegos gratis de PlayStation Plus en octubre

Los suscriptores de PlayStation Plus podrán sumar a su biblioteca los siguientes juegos:

Alan Wake 2 : un thriller de terror psicológico en el que se investigan asesinatos en Bright Falls, combinando exploración, narrativa profunda y enfrentamientos contra fuerzas oscuras.

Cocoon : un enigmático juego de puzles de los creadores de Inside y Limbo, donde cada nivel lleva al jugador a descubrir secretos cósmicos en mundos interconectados.

Goat Simulator 3: la experiencia más disparatada de todas, con una cabra como protagonista capaz de generar caos absoluto en un sandbox lleno de físicas absurdas y situaciones cómicas.

El thriller de terror psicológico es el plato fuerte

Más novedades en el catálogo de PS Plus

Además de los juegos mensuales, Sony confirmó que The Last of Us Parte 2 Remastered se incorporará a PlayStation Plus Extra y Premium el 26 de septiembre, ideal para quienes aún no probaron la versión mejorada de uno de los títulos más premiados de los últimos años.

Por otro lado, los suscriptores de PS Plus Premium tendrán acceso a clásicos inolvidables, aunque todavía sin fecha confirmada:

Tekken 3 : el icónico juego de peleas que marcó una época en la primera PlayStation.

SoulCalibur 3 : batallas con espadas y combates 3D que definieron la saga en la era de PS2.

Tomb Raider Anniversary: la aventura clásica de Lara Croft, reimaginada con gráficos y mecánicas modernizadas.

Con esta combinación de estrenos modernos y joyas retro, octubre se perfila como un mes imperdible para los fanáticos de PlayStation Plus, que verán ampliada su biblioteca con opciones para todos los gustos.