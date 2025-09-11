Juegos gratis de PS Plus Extra y Premium en septiembre 2025

Sony anunció la nueva tanda de juegos que llegarán a PS Plus Extra y Premium en septiembre de 2025, disponibles para descargar en PS5 y PS4 a partir del 16 de septiembre. La propuesta de este mes mezcla estrategia, supervivencia, terror y hasta un clásico inolvidable de PlayStation 2. De esta manera, el servicio de Sony ofrece un catálogo variado que combina lanzamientos recientes con clásicos modernos y joyas retro.

Entre los títulos destacados aparecen Persona 5 Tactica, Green Hell, Crow Country y Legacy of Kain: Defiance, el último juego que faltaba para completar la saga en consolas actuales. Además, quienes tengan PS Plus Essential todavía pueden reclamar durante septiembre juegos muy valorados como Stardew Valley, Psychonauts 2 y Viewfinder.

Juegos de PS Plus Extra en septiembre 2025

Conscript | PS5

WWE 2K25 | PS5, PS4

The Invincible | PS5

Crow Country | PS5, PS4

Fate/Samurai Remnant | PS5, PS4

Green Hell | PS5, PS4

Persona 5 Tactica | PS5, PS4

Clásicos de PlayStation en PS Plus Premium

Legacy of Kain: Defiance | PS5, PS4

Hay que tener en cuenta que Legacy of Kain: Defiance es el único de los títulos disponibles que únicamente podrán jugar los suscriptores de PlayStation Plus Premium. Por otro lado, el simulador de lucha libre se podrá descargar, pero no se podrá jugar de forma remota por streaming si es que estabas pensando en esa posibilidad.

Legacy of Kain: Defiance es el único exclusivo para suscriptores de PS Plus Premium.

Con este lineup, septiembre se perfila como un mes clave para quienes buscan variedad en el servicio. Tanto los usuarios de PS5 como de PS4 podrán descargar los juegos de PS Plus septiembre 2025 y disfrutar de propuestas que van desde experiencias narrativas hasta la acción más intensa.

Si querés saber cuáles son los próximos títulos que se suman al servicio, seguí de cerca todas las novedades de PS Plus septiembre 2025 y preparate para ampliar tu biblioteca digital.