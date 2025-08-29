Juegos gratis de PS Plus en septiembre 2025: el catálogo completo de este mes

La imagen de Psychonauts 2.

PS Plus presentó su catálogo para septiembre 2025, con nuevos juegos gratis que estarán a disposición para que sus usuarios puedan disfrutarlos durante el mes. De esta manera, se renueva la lista para aprovechar las propuestas que brinda la PlayStation. En ese marco, se presenta un abanico de opciones que es bastante interesante, ya que principalmente se incluye un título que fue todo un suceso hace un par de años.

De esta manera, llegó el momento de conocer cuáles serán los títulos encargados de sustituir a Lies of P, DayZ y My Hero One’s Justice 2, los juegos gratis que permanecerán activos hasta el próximo 2 de septiembre en PS5 y PS4. A partir de esta fecha se renueva el catálogo de juegos disponibles, entre los que se presentan tres grandes posibilidades para toda la comunidad gamer.

Cuáles son los juegos gratis de PS Plus en septiembre 2025

Para septiembre 2025 los juegos que ofrece PS Plus son Psychonauts 2, Stardew Valley y Viewfinder, que podrán ser reclamados a partir del martes 2 de septiembre. Estos juegos se podrán canjear durante el mes y quedará en tu biblioteca mientras mantengas la suscripción activa. Una oportunidad única para disfrutar de estos tres "juegazos", que ofrecen un abanico de posibilidades diferentes.

Para qué PS están disponibles estos juegos

Stardew Valley, otra de las opciones.

Psychonauts 2 | PS4

Stardew Valley | PS4

Viewfinder | PS5, PS4

De qué tratan los juegos gratis de PS Plus en septiembre 2025

Viewfinder es otro de los juegos disponibles en PS Plus.

La selección de PS Plus de septiembre de 2025 cubre tres géneros potentes y, sobre todo, tres experiencias grandiosas para los jugadores. En primer lugar, Psychonauts 2, la secuela de Double Fine, trae de vuelta a Razputin Aquato en una aventura de plataformas y exploración mental con misiones extravagantes, conspiraciones y un arsenal de poderes psíquicos personalizables. Destaca por su humor, diseño de niveles y buen despliegue de enemigos y aliados.

Por otro lado, Stardew Valley es un muy popular simulador agrícola que conquistó a la comunidad por su mezcla de vida rural, gestión, crafteo y relaciones con los vecinos. Se empieza el juego con apenas un pequeño terreno y al final prosperas con una granja que va creciendo a medida que cultivas, pescas o explotas. El que completa esta selección es Viewfinder, un rompecabezas en primera persona donde una cámara instantánea altera la realidad, de modo que las fotografías o los dibujos se convierten en escenarios que pueden modificarse.