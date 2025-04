Cuáles fueron los juegos más vendidos en la PlayStation Store durante marzo 2025: esta es la lista.

PlayStation Store sigue consolidándose como uno de los catálogos digitales más completos del universo gamer. Mes a mes, miles de jugadores de todo el mundo descargan sus títulos favoritos, entre lanzamientos recientes, clásicos que nunca fallan y propuestas innovadoras que conquistan a nuevos públicos.

Sin embargo, dentro de ese océano de opciones, siempre hay títulos que se destacan por encima del resto. Marzo de 2025 no fue la excepción: un tridente de juegos logró posicionarse como el más elegido por los usuarios, marcando tendencia y demostrando que ciertos géneros y franquicias siguen reinando en las consolas de Sony.

El ranking de los juegos más vendidos en PlayStation Store durante marzo 2025 en la categoría de PS5 fue encabezado, una vez más, por EA Sports FC 25. El simulador de fútbol de EA mantiene su liderazgo en ventas tanto en Europa como en América, aprovechando el furor por las competiciones que ya arrancaron en nuestro continente. Sus mecánicas pulidas y mejoras en la jugabilidad siguen conquistando a los fanáticos del deporte rey.

PlayStation Store tuvo grandes protagonistas en marzo 2025.

En segundo lugar se ubicó Mortal Kombat 1, el reboot de la franquicia de peleas más icónica del gaming. Con su propuesta de combates viscerales, modos multijugador intensos y un apartado visual impactante, el título desarrollado por NetherRealm Studios sigue sumando adeptos mes a mes.

El tercer puesto fue para Minecraft, el fenómeno que no conoce de generaciones ni plataformas. Su permanencia en el podio no sorprende, especialmente ahora que dio el salto a la pantalla grande con una película en salas, lo que sin duda potenció su presencia en el radar de nuevos jugadores.

Además del top tres, completan el ranking de PS5 títulos como Grand Theft Auto V, Assassin’s Creed Shadows, Monster Hunter Wilds y Gran Turismo 7, confirmando el buen rendimiento de las franquicias consolidadas.

En el caso de PlayStation 4, el más vendido también fue EA Sports FC 25, seguido por clásicos como Red Dead Redemption 2 y Battlefield 4. Las propuestas de acción y mundo abierto continúan captando el interés de quienes aún eligen esta consola.

Para los jugadores con PS VR2, el favorito fue Among Us VR, una versión inmersiva del popular juego de deducción social que ofrece una experiencia completamente renovada. Le siguieron Beat Saber y Flight Simulator Delivery 2025 VR. Finalmente, en la categoría de juegos free-to-play, Fortnite volvió a ocupar el primer lugar, superando a Call of Duty: Warzone y Roblox.