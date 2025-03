Los 5 videojuegos de PlayStation que se volvieron un éxito para jugar en marzo 2025.

PlayStation sigue siendo una de las compañías de videojuegos más populares del mundo, con una comunidad de jugadores en constante crecimiento y un catálogo de títulos cada vez más amplio. Marzo de 2025 no fue la excepción, y en este mes 5 juegos lograron destacar y convertirse en los más elegidos por los usuarios.

Desde aventuras llenas de acción hasta desafíos creativos y cooperativos, estos títulos ofrecen experiencias para todo tipo de jugadores. A continuación, te contamos cuáles son los 5 videojuegos de PlayStation que se convirtieron en un éxito este mes y por qué no podés dejar de jugarlos.

Los 5 videojuegos más populares de marzo 2025

LEGO Horizon Adventures: ideal para poner a prueba la creatividad y la imaginación

Este juego fusiona la emblemática franquicia LEGO con el universo de Horizon, llevando a los jugadores a una aventura visualmente impresionante. En la piel de Aloy, deberás liderar a un grupo de héroes a través de paisajes exuberantes, enfrentando desafíos y descubriendo secretos de su pasado. Con opciones de personalización y la posibilidad de jugar en solitario o en cooperativo, es una opción perfecta para quienes buscan acción y creatividad. Además, cuenta con una prueba gratuita para los suscriptores de PlayStation Plus Deluxe.

PlayStation tuvo 5 juegos como protagonistas en marzo.

Astro Bot: explorá siete galaxias llenas de desafíos y sorpresas

Los amantes de las aventuras encontrarán en Astro Bot una experiencia emocionante. La nave nodriza PS5 ha sufrido daños, y Astro, junto a su tripulación robótica, ha quedado disperso por más de 50 planetas repletos de desafíos. Aprovechá al máximo los nuevos poderes del protagonista y reencontrate con personajes icónicos del universo de PlayStation en un viaje intergaláctico lleno de acción y diversón.

Overcooked! All You Can Eat: el desafío culinario más divertido

Si te gustan los juegos cooperativos y el caos en la cocina, Overcooked! All You Can Eat es la elección perfecta. Disponible para jugar solo o con amigos, este juego te desafía a preparar, cocinar y servir pedidos bajo presión. Trabajá en equipo para evitar el desorden y cumplir con las exigencias de los clientes antes de que se impacienten. Un título ideal para reuniones familiares o para desafiar tus habilidades culinarias virtuales. Disponible con PlayStation Plus Extra.

Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte, una aventura para desconectarte de la realidad

Este clásico de PlayStation regresa con una historia interdimensional que desafía los límites del tiempo y el espacio. Jugarás con Ratchet y Rivet en una persecución vertiginosa por el universo mientras enfrentás al temible Dr. Nefarious. Con una jugabilidad fluida, mundos espectaculares y un arsenal de armas innovadoras, Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte es una de las experiencias más envolventes de marzo. Disponible con PlayStation Plus Extra.

Roblox: un clásico que sigue vigente

A pesar del paso del tiempo, Roblox sigue siendo uno de los juegos más populares entre los usuarios de PlayStation. Su propuesta de mundo abierto y su enorme comunidad lo convierten en un espacio ideal para conectar con amigos y explorar experiencias creadas por jugadores de todo el mundo. Con una variedad de géneros que incluyen acción, estrategia y aventura, este clásico demuestra que la creatividad y la diversificación de contenido nunca pasan de moda. Es gratuito, aunque se requiere PlayStation Plus para jugar online.