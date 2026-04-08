Cómo seguir a Artemis II en tiempo real con la web y la app de la NASA

La misión NASA Artemis II se puede seguir en tiempo real desde cualquier dispositivo.

La misión NASA Artemis II se puede seguir en tiempo real desde cualquier dispositivo gracias a una herramienta interactiva que funciona como un “Google Maps del espacio”. La agencia lanzó una web específica que permite ver la ubicación exacta de la nave Orión durante todo su recorrido, con datos actualizados al instante como velocidad, distancia y trayectoria.

Este seguimiento en vivo no solo es visualmente atractivo, sino que también ofrece información clave de la misión, convirtiéndose en una de las formas más completas de acompañar el histórico viaje que marca el regreso de astronautas al entorno lunar tras más de 50 años.

Cómo seguir Artemis II en tiempo real

Para rastrear la misión, la NASA habilitó el sitio conocido como AROW (Artemis Real-Time Orbit Website). Desde ahí podés ver en un mapa interactivo dónde está la cápsula en cada momento, con una interfaz muy similar a Google Maps.

La plataforma muestra datos como:

Distancia a la Tierra y a la Luna.

Velocidad de la nave.

Tiempo de misión transcurrido.

Trayectoria completa del viaje.

Además, incluye controles de zoom y accesos rápidos para centrar la vista en la Tierra, la Luna o directamente en la nave Orión. Otro punto fuerte es la vista “Mission View”, que permite rotar la perspectiva y entender la posición de la nave en el espacio en relación con los cuerpos celestes.

Este seguimiento no solo es visualmente atractivo, sino que también ofrece información clave de la misión.

La app de la NASA suma realidad aumentada

Además de la web, también se puede seguir Artemis II desde la app oficial de la NASA, disponible gratis en Android y iOS. La aplicación incluye la misma herramienta de seguimiento, pero suma una función diferencial: realidad aumentada.

Con esta opción, podés apuntar tu celular al cielo y ver exactamente en qué punto se encuentra la nave en relación con tu ubicación. Es una experiencia mucho más inmersiva para quienes quieren sentirse parte de la misión.

La app también integra transmisiones en vivo y contenidos oficiales, lo que permite complementar el seguimiento con imágenes y videos del viaje. En conjunto, estas herramientas convierten a Artemis II en una de las misiones más accesibles para el público, acercando la exploración espacial como nunca antes.