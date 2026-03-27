Llega una nueva generación de electrodomésticos con IA: todos los detalles

La idea central de LG es un cambio de paradigma: los electrodomésticos dejan de ejecutar comandos para anticiparse a las necesidades del usuario. El corazón tecnológico del ecosistema es LG ThinQ ON, un hub doméstico con IA generativa que conecta y coordina todos los dispositivos del hogar a través de una interacción conversacional y natural.

La gran novedad en el lavadero: el WashCombo de 25 kg

La apuesta más ambiciosa de LG en este segmento es el WashCombo, presentado como la primera lavasecarropas todo en uno de 25 kg del mercado. Lava y seca en un solo equipo con tecnología DUAL Inverter HeatPump que trabaja a baja temperatura para proteger las prendas y reducir el consumo eléctrico, sin intervención del usuario durante el proceso.

La familia WashTower —que ya tiene tracción en Argentina— se amplía con un modelo de 20 kg y versiones de 22 kg con panel LCD. Para carga superior, el nuevo modelo de 28 kg incorpora el diseño EasyUnload: reduce la profundidad del tambor para facilitar la descarga, un detalle ergonómico pensado específicamente para el usuario de la región.

En la cocina: heladeras que aprenden los hábitos del hogar

Bajo el concepto "Fit & Max", las nuevas heladeras incorporan AI Fresh, una función que aprende los patrones de uso del hogar para mantener los alimentos frescos por más tiempo. La función "Cleaning Time" pausa alertas y reduce la actividad del compresor mientras se limpia el equipo.

Para quienes consumen mucho hielo —hábito extendido en Argentina—, se amplía la línea Mini Craft Ice. Los modelos InstaView suman My Color, que permite personalizar la iluminación interior del refrigerador.

En el living: Modo Mundial y audio con will.i.am

Los nuevos televisores incorporan el "Modo Mundial", una función diseñada para potenciar la experiencia de los grandes eventos deportivos, uno de los momentos de consumo audiovisual más relevantes del mercado argentino.

En audio, LG presenta una nueva línea desarrollada en colaboración con el artista will.i.am, que combina diseño y performance sonora bajo una propuesta de co-creación inédita para la marca.

Expansión B2B y nueva planta en Brasil

La estrategia de LG no se limita al consumidor final. La compañía acelera también su expansión en el segmento B2B con soluciones de cocina de ultra lujo de la marca SKS (Signature Kitchen Suite) y paquetes de electrodomésticos para constructoras y desarrolladores inmobiliarios.

A nivel productivo, a finales de 2026 LG pondrá en operación una nueva planta en Brasil. Para Argentina, el impacto es directo: mayor agilidad en el abastecimiento, cadena de distribución más corta y mejor acceso a los productos de última generación.