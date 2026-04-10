Tribunal dictamina que Meta debe enfrentar demanda por adicción de jóvenes presentada por Massachusetts

La ilustración muestra el logotipo de Meta, la bandera de EEUU y un mazo de juez

Meta Platforms deberá hacer frente a una demanda presentada por la fiscal general de Massachusetts en ‌la que se alega ‌que la empresa matriz de Facebook e Instagram diseñó deliberadamente funciones para crear adicción entre los usuarios jóvenes, dictaminó el viernes el tribunal supremo del estado.

La sentencia del Tribunal Supremo de Massachusets marca la primera vez que un tribunal superior estatal ha considerado si una ley ​federal que, en ⁠general, protege a las empresas de Internet de demandas ‌por el contenido publicado por sus usuarios, también ⁠impediría reclamos que alegaran que ⁠empresas como Meta creaban adicción en los usuarios jóvenes a sabiendas.

Meta ha negado las acusaciones y afirma que toma medidas ⁠exhaustivas para garantizar la seguridad de los adolescentes ​y los usuarios jóvenes en sus plataformas.

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La ‌decisión se da tras un juicio ‌histórico en el que un jurado de Los Ángeles ⁠declaró el 25 de marzo a Meta y a Google, de Alphabet, culpables de negligencia por diseñar plataformas de redes sociales perjudiciales para los jóvenes.

El jurado concedió ​una indemnización ‌conjunta de 6 millones de dólares a una mujer de 20 años que afirmó haberse vuelto adicta a las redes sociales desde niña.

Un día antes, otro jurado determinó que Meta debía pagar 375 ⁠millones de dólares en sanciones civiles en una demanda presentada por el fiscal general de Nuevo México, en la que se acusaba a la empresa de engañar a los usuarios sobre la seguridad de Facebook e Instagram y de permitir la explotación sexual infantil en esas plataformas.

Otros 34 estados están ‌llevando a cabo casos similares contra Meta en tribunales federales.

El caso de la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, es uno de al menos nueve que los fiscales generales estatales han presentado desde 2023 en tribunales estatales, incluido uno ‌presentado el miércoles por la fiscal general de Iowa, Brenna Bird.

La demanda de Campbell acaparó los titulares desde el principio debido ‌a las ⁠acusaciones que se hicieron públicas por primera vez sobre cómo el presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, había restado ​importancia a las preocupaciones de que algunos aspectos de Instagram pudieran tener un efecto perjudicial en sus usuarios.

Con información de Reuters