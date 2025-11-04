Las ofertas de Lenovo para el Cyber Monday

Lenovo ofrece hasta 45% de descuento, envío gratis y 9 cuotas sin interés.

Lenovo vuelve a ser protagonista del Cyber Monday 2025 con una propuesta fuerte para el mercado argentino: hasta 45% de descuento, envío gratis y 9 cuotas sin interés en una amplia gama de productos. Las ofertas estarán disponibles del 3 al 5 de noviembre tanto en su tienda oficial (Lenovo.com) como en los principales retailers del país, entre ellos Frávega, Cetrogar, Naldo, OnCity, La Anónima, Cencosud y Mercado Libre.

La compañía apuesta a captar la atención de estudiantes, profesionales y gamers con notebooks de alto rendimiento y tablets versátiles, pensadas para trabajo, estudio y entretenimiento. Entre los modelos destacados se encuentra la IdeaPad Slim 3, una de las más populares por su equilibrio entre potencia, diseño y portabilidad. Este equipo, disponible con procesadores AMD Ryzen™ 3, Ryzen™ 7 o Intel® Core™ i5, se consigue con 26% de descuento y envío gratis.

Para quienes buscan un plus de potencia, la Lenovo LOQ Essential es una opción ideal: viene con procesadores Intel® Core™ i5 de 12ª generación, un diseño gamer y un rendimiento optimizado para jugar, editar o crear contenido. También se ofrece con 26% de descuento y envío gratuito a todo el país.

En el segmento premium, la Yoga Slim 7 destaca por su diseño ultradelgado, batería de larga duración y funciones potenciadas por inteligencia artificial, gracias a sus procesadores Intel® Core™ Ultra 5 y Ultra 7. Este modelo se encuentra con 20% de descuento y envío sin cargo.

Tablets Lenovo con descuentos especiales

Lenovo también presenta tres tablets con rebajas importantes:

Tab M11 : ideal para entretenimiento o estudio, con 18% de descuento y envío gratis .

Idea Tab Pro : pensada para productividad y portabilidad, también con 18% de descuento .

Yoga Tab Plus: diseño premium, sonido JBL y pantalla 2K, con 15% de descuento.

“Cyber Monday es una gran oportunidad para acceder a equipos de última generación con beneficios únicos”, destacó Hernán Ciafardini, Brand Manager de Consumo para Argentina de Lenovo. Con estas ofertas, Lenovo reafirma su compromiso con la innovación y la accesibilidad, acercando tecnología de vanguardia a precios competitivos para todo tipo de usuario.