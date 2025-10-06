Ni iPhone 17 ni Samsung S25: cuál es el celular con mejor cámara

Según DXOMARK, el Huawei Pura 80 Ultra es el mejor celular del mercado global.

El mercado de smartphones ya tiene un nuevo rey en fotografía móvil, y no es ni Apple ni Samsung. Según el último ranking de DXOMARK, el sitio de referencia mundial en análisis de cámaras, el Huawei Pura 80 Ultra se quedó con el primer puesto en el listado global de los mejores celulares en este 2025. Detrás quedaron el Oppo Find X8 Ultra, en segundo lugar, y el iPhone 17 Pro, que completa el podio.

El resultado sorprende a más de uno, especialmente luego del reciente lanzamiento del iPhone 17, que muchos consideraban el teléfono con mejor cámara del año. Sin embargo, Huawei volvió a demostrar su dominio en fotografía móvil con un equipo que, por ahora, sólo se vende en China a un precio cercano a los 10.000 yuanes (unos 2 millones de pesos).

El Huawei Pura 80 Ultra se destaca por un sistema de cámaras impresionante, encabezado por un sensor principal HDR Ultra Iluminación de 1 pulgada y 50 MP, con apertura variable entre f/1.6 y f/4.0 y estabilización óptica (OIS). A esto se suman una ultra gran angular de 40 MP, un telefoto de 50 MP con zoom óptico 3.7x, otro telefoto de 12.5 MP con zoom óptico 9.4x, y una cámara Ultra Chroma de 1.5 MP para mejorar la reproducción de color.

Los primeros usuarios que pudieron probarlo destacan la nitidez, el rango dinámico y la calidad de las fotos en condiciones de baja luz. En redes sociales chinas, las comparativas con el iPhone 17 y el Galaxy S25 ya circulan mostrando resultados en los que el modelo de Huawei logra mayor detalle y mejor contraste.

Otras características del Huawei Pura 80 Ultra

Video: soporte HDR y grabación en 4K con amplio rango dinámico y estabilización avanzada.

Pantalla: OLED de 6,8" QHD+, 120 Hz, alto brillo y precisión de color (ideal para visualizar contenido HDR y fotografía).

Batería y carga: Batería de capacidad alta (por encima de 5.000 mAh) con carga rápida propietaria SuperCharge.

Rendimiento: Procesador Kirin de última generación, hasta 16 GB de RAM y opciones de almacenamiento de hasta 1 TB.

Software y conectividad: HarmonyOS (versión china). Sin servicios de Google en la versión local. Conectividad 5G, Wi‑Fi de última generación y Bluetooth moderno.

Diseño: cuerpo premium en metal y cristal, módulo de cámaras prominente y varios colores disponibles (negro, plata, verde jade)

Por ahora sólo se vende en China.

Por ahora, no hay confirmación sobre su llegada al mercado internacional. Las restricciones comerciales que enfrenta Huawei fuera de China siguen complicando su expansión, aunque el interés global por el Pura 80 Ultra es evidente. Con esta nueva corona en manos de Huawei, 2025 se consolida como un año en el que la competencia por la mejor cámara de smartphone vuelve a estar más reñida que nunca, y con un protagonista que pocos esperaban.