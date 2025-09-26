Galaxy S25 FE, Galaxy Buds3 FE y Tab S11: cuándo llega a Argentina lo nuevo de Samsung

Todos con soporte para Galaxy AI y SmartThings.

Samsung confirmó la llegada a la Argentina de su nueva línea de productos pensados para potenciar la productividad y el entretenimiento con inteligencia artificial integrada. A partir de octubre, estarán disponibles el Galaxy S25 FE, los auriculares Buds3 FE y las tablets Galaxy Tab S11 Series y Tab S10 Lite, todos con soporte para Galaxy AI y SmartThings, la plataforma que centraliza el control de dispositivos conectados.

El Galaxy S25 FE se presenta como la puerta de entrada al universo de Galaxy AI. Incluye una cámara triple de 50 MP, pantalla Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz, certificación IP68 y siete años de actualizaciones de seguridad y sistema operativo, una propuesta que combina diseño premium, durabilidad y accesibilidad.

No solo celulares: todo lo que trae Samsung

Por su parte, Samsung también venderá en Argentina la tablet Galaxy Tab S11 Series, que apunta a usuarios que buscan una experiencia de trabajo y creatividad superior. Con un procesador de 3nm, un S Pen rediseñado y el sistema One UI 8, estas tablets se transforman en oficinas móviles gracias al modo DeX mejorado. El modelo Tab S11 Ultra lidera la gama con su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 14,6’’ a 120 Hz, batería de 11.200 mAh y un diseño ultradelgado que la posiciona como la tablet más potente de Samsung hasta la fecha.

Por su parte, la Galaxy Tab S10 Lite ofrece una alternativa más accesible: pantalla de 10,9’’ a 90 Hz, procesador Exynos 1380, batería de 8.000 mAh y compatibilidad con S Pen. También integra funciones de IA y se conecta con SmartThings, lo que la convierte en una herramienta práctica para estudiantes y el hogar conectado.

En cuanto al sonido, el ecosistema se completa con los auriculares Galaxy Buds3 FE, que ofrecen hasta 30 horas de autonomía, cancelación activa de ruido, sonido envolvente y diseño ergonómico. Se integran de manera fluida con smartphones, tablets y otros dispositivos Galaxy para una experiencia sin interrupciones.

Disponibilidad y beneficios en Argentina

Los Galaxy S25 FE, Buds3 FE y la Galaxy Tab S11 Series estarán disponibles en el país desde el 9 de octubre, con funda teclado slim incluida. Por su parte, el Galaxy Tab S10 Lite llegará el 30 de octubre a la Argentina.

Entre el 1° y el 8 de octubre, quienes compren un Galaxy S25 FE o Tab S11 Series accederán a una Pre Paid Card de $250.000 más una bonificación de $250.000, es decir, $500.000 para usar en el lanzamiento. Desde el 9 de octubre, habrá financiación en 15 cuotas sin interés con Banco Santander y 12 cuotas con otros bancos, hasta 30% de ahorro con Plan Canje, descuentos en Samsung Care+ y rebajas en productos del ecosistema.