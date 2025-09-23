Baratos y con buena cámara: los mejores 5 celulares Samsung para comprar

Para quienes buscan un smartphone con buenas fotos sin pagar de más.

En un mercado cada vez más competitivo, Samsung sigue marcando el pulso en la gama de celulares que combinan buen precio y cámaras de calidad. Para quienes buscan un smartphone con buenas fotos sin pagar de más, la marca surcoreana renovó este año su catálogo con modelos que apuntan tanto al segmento premium como a opciones más accesibles.

La gran novedad es que, además de sus tope de gama, los Galaxy A56 y A36 5G se posicionan como alternativas ideales en la gama media: mantienen cámaras de 50 MP con estabilización óptica y funciones de inteligencia artificial, a un costo mucho menor que los S25 o S24 FE. En Argentina, donde el bolsillo manda, estas versiones logran destacarse como los mejores “precio-calidad” del momento.

Los 5 mejores celulares Samsung para comprar

Samsung Galaxy S24 FE: gran rendimiento fotográfico (50 MP principal, buenas herramientas IA) por menos que un S24 clásico; excelente opción si podés estirar un poco el presupuesto. Precio oficial y retailers en Argentina lo listan como la alternativa “más foto-por-valor” (entre $1.100.000 y $1.200.000). Samsung Galaxy A56 5G: sensor de alta resolución, OIS y funciones de noche/IA. Pantalla y batería también fuertes: la mejor opción para quien prioriza foto y no quiere flagship (entre 686.000 y $950.000).

Samsung Galaxy A36 5G: 50 MP, pantalla Super AMOLED grande y precio competitivo en marketplaces locales: rendimiento fotográfico sólido por lo que pagás (entre $640.000 y $870.000). Samsung Galaxy A35 / A35-like: versión estable y probada: cámara de 50 MP que rinde bien en día y noche, con ofertas frecuentes que lo ponen en el centro precio-calidad (entre $740.000 y $ 825.000). Samsung Galaxy A26 5G: si el presupuesto es el principal limitante, el A26 5G entrega la mejor cámara posible dentro de la franja baja-media; ideal para redes y foto diurna (entre $450.000 y $600.000).

El Galaxy A26 5G es la opción más equilibrada.

Teniendo en cuenta estos datos, el Galaxy A26 5G parece ser la opción más equilibrada: es bastante barato, trae OIS, una cámara principal decente, y la mayoría de lo que uno espera en foto medio-alta por ese precio. Sin embargo, el A36 5G mejora notablemente en ultrawide y macro; si sacás muchas fotos panorámicas, de grupos grandes o usás mucho el ultra gran angular, puede compensar pagar ese extra. Por otro lado, el A35 5G se justifica si la cámara nocturna te importa bastante (graba, detalles en baja luz, etc.).