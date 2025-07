De esta manera, los modelos más básicos de Tecno Mobile, como el Tecno Spark Go 1 y el Tecno Spark 30 C, son una oferta atractiva. Si el usuario busca un dispositivo con un poco más de potencia para realizar múltiples tareas de la vida laboral, esta nueva marca también cuenta con versiones de gama media que no tienen nada que envidiar a sus competidores. Por ejemplo, los modelos Tecno 30 5G se ofrecen a $200.000, y su versión 30 Pro rondan los 220.000 pesos argentinos y ambos prometen grandes prestaciones.

Cabe señalar que a lo largo de los años, la firma de origen chino evolucionó de ser una marca enfocada en teléfonos básicos a desarrollar una gama completa de smartphones, incluyendo modelos con cámaras de alta resolución, baterías de gran capacidad y características innovadoras que antes solo se veían en equipos de gama más alta.

Tecno Spark 30C: Un celular ideal para el día a día

Dentro del amplio catálogo de Tecno Mobile, la serie Spark se posiciona como una opción atractiva para el segmento de entrada y media-baja, ofreciendo funcionalidades sólidas a un precio competitivo. En este contexto, el Tecno Spark 30C emerge como un dispositivo que busca equilibrar rendimiento, autonomía y experiencia multimedia para el usuario promedio.

Este celular se posiciona como una opción competitiva en su rango, ofreciendo una pantalla fluida, buena autonomía y un rendimiento capaz para las tareas diarias, lo que lo convierte en un dispositivo a considerar para quienes buscan un smartphone funcional sin hacer una gran inversión.

Pantalla: Viene con una pantalla IPS LCD de 6.67 pulgadas con una resolución HD+ (720 x 1600 píxeles), lo que se traduce en una densidad de píxeles de aproximadamente 263 ppi. Lo más destacado es su tasa de refresco de 120 Hz , que proporciona una fluidez notable en la navegación y las transiciones, algo inusual en este segmento de precios. Además, cuenta con un diseño de agujero en pantalla para la cámara frontal.

Procesador y Memoria: El corazón del Spark 30C es el MediaTek Helio G81 , un procesador octa-core (con dos núcleos Cortex-A75 a 2.0 GHz y seis Cortex-A55 a 1.8 GHz) fabricado en 12 nm, acompañado de una GPU Mali-G52 MC2. En cuanto a memoria, se ofrece en diversas configuraciones: 4 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento interno , 6 GB de RAM con 128 GB , o 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento interno . Es importante destacar que soporta RAM extendida (virtual), lo que puede sumar hasta 8 GB adicionales, mejorando la multitarea. El almacenamiento es ampliable mediante tarjeta microSDXC.

Cámaras: En el apartado fotográfico, el Spark 30C cuenta con una cámara principal trasera de 50 MP (con apertura amplia de 1/2.8" y enfoque automático por detección de fase - PDAF) y una lente auxiliar de 0.08 MP . Para las selfies y videollamadas, incorpora una cámara frontal de 8 MP con flash LED dual. Ambas cámaras graban video en 1080p a 30 fps.

Batería: Su autonomía está respaldada por una robusta batería de 5000 mAh (polímero de litio, no extraíble), que promete una duración para todo el día con un uso moderado. Además, soporta carga rápida de 18W a través de su puerto USB Tipo-C.

Diseño y Resistencia: El diseño presenta un frente de vidrio y un marco y parte trasera de plástico. Ofrece resistencia a salpicaduras y polvo con certificación IP54 , lo que le otorga una protección básica contra el agua. Incluye lector de huellas dactilares montado en el lateral y reconocimiento facial.

Conectividad y extras: El Tecno Spark 30C es compatible con redes 4G, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS y USB Tipo-C con soporte OTG. Un detalle interesante es la inclusión de un puerto IR (infrarrojos), que permite usar el teléfono como control remoto universal. También cuenta con altavoces estéreo y un jack de audio de 3.5mm.