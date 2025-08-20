Chau iPhone: Apple confirmó qué modelos quedan fuera del iOS 26

En la conferencia WWDC 2025, Apple sorprendió al mundo con la presentación de iOS 26, la actualización que promete revolucionar la experiencia en iPhone. Esta versión trae un rediseño profundo junto con potentes herramientas basadas en inteligencia artificial, marcando un antes y un después para el sistema operativo móvil más popular.

Uno de los datos más llamativos es que Apple decidió saltar la numeración habitual, pasando directamente de iOS 18 a iOS 26. Además, la estética del sistema cambia radicalmente con el nuevo estilo “Liquid Glass”, que otorga mayor fluidez y moderniza los iconos, notificaciones y la pantalla de inicio para una experiencia visual mucho más atractiva.

Sin embargo, con cada gran actualización también llegan cambios en la compatibilidad. Los modelos iPhone XS, XS Max y XR, lanzados en 2018, quedarán fuera de iOS 26 y permanecerán en la última versión de iOS 18, perdiendo acceso a las nuevas funciones. Por suerte, la mayoría de los dispositivos recientes sí podrán actualizarse, incluyendo desde el iPhone 11 en adelante y el iPhone SE de segunda generación y posteriores.

La lista completa de dispositivos iPhone compatibles incluye:

iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max;

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max;

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max;

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max;

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max;

iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max;

iPhone SE (2.ª generación y posteriores).

Más allá del diseño, la gran apuesta de Apple con iOS 26 es la inteligencia artificial. Bajo el nombre Apple Intelligence, la compañía incorpora funciones avanzadas como la traducción en vivo durante llamadas y la generación automática de imágenes personalizadas, todo sin necesidad de apps externas.

Además, la actualización trae novedades que buscan mejorar la productividad y la comunicación. Por ejemplo, la función Revisión de Llamadas permite que el teléfono atienda automáticamente números desconocidos mostrando quién llama y el motivo, mientras que un filtro de spam promete reducir las interrupciones molestas. También se suma el Asistente de Llamada en Espera, que mantiene tu lugar en la fila de atención telefónica y avisa cuando un agente está disponible.

Apple confirmó los celulares iPhone que se quedan fuera de iOS 26.

Otros cambios que mostró Apple del nuevo iOS para celulares iPhone

En la aplicación Mensajes se amplían las opciones para chats grupales, con encuestas y fondos personalizados, acercando la experiencia a la de otras plataformas populares. Por otra parte, Mapas aprende las rutas habituales del usuario y avisa con anticipación sobre posibles demoras, facilitando la planificación diaria.

Los amantes del entretenimiento también tienen motivos para entusiasmarse. Apple Music estrenará AutoMix, una función que mezcla canciones automáticamente como si fuera un DJ, junto con la traducción en tiempo real de letras. Además, la nueva app Juegos funcionará como un centro para novedades, recomendaciones y retos, conectando a los usuarios en torno al gaming móvil.

Finalmente, la aplicación Wallet suma funcionalidades para viajeros: seguimiento de equipaje, mapas de aeropuertos y la opción de compartir en tiempo real el estado de vuelos a partir de la tarjeta de embarque, haciendo más sencilla la experiencia en cada viaje. Sin una fecha exacta, Apple confirmó que iOS 26 estará disponible en otoño del hemisferio norte, es decir, primavera en el sur, acompañando el lanzamiento de sus nuevos modelos de iPhone.