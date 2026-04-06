Aunque tu celular esté conectado al WiFi, puede gastar datos: cómo evitarlo

Para aumentar la velocidad y estabilidad de la red, algunos celulares están configurados para mantener la conexión de datos siempre activa, usar datos a la vez que el WiFi, o cambiar de datos al WiFi automáticamente cuando la conexión es mala. Nada de esto se avisa al usuario. Además, el resultado puede ser una sorpresa en la factura o quedarse sin gigas antes de fin de mes.

Por qué pasa: las funciones que lo causan

Asistencia WiFi es la función más común en iPhone. Cuando la señal WiFi es débil o inestable, los iPhone utilizan datos móviles por defecto. Según la página de ayuda de Apple, esta función detecta cuando la señal no va bien con la mayoría de las apps -Safari, Apple Music, Mail, Mapas- y activa los datos automáticamente.

En Android, la función equivalente se llama WiFi+ en Huawei y Xiaomi, o Asistencia para WiFi en Samsung. Si está habilitado, el teléfono se conecta simultáneamente a las redes WiFi y móvil, y cambia a la que tenga mejor estabilidad. Si detecta que la red WiFi es inestable, cambia a la red móvil.

Cómo desactivarlo en iPhone

Ir a Configuración → Datos móviles → desplazarse hasta el final y desmarcar la opción "Asistencia para WiFi". Una vez desactivada, el celular dejará de cambiar automáticamente a datos cuando el WiFi sea débil.

Cómo desactivarlo en Android

La opción varía según el fabricante, pero el camino general en Android es Ajustes → WiFi → opciones avanzadas y desactivar la función "Cambiar a datos móviles", "WiFi+" o "Asistencia para WiFi" según el modelo.

Para los casos más específicos, hay un ajuste en las opciones para desarrolladores, un menú oculto de Android que se activa entrando en los ajustes del sistema, en el apartado de información del sistema, tocando repetidamente en el número de compilación. Una vez activo, buscar la opción "Red móvil activa siempre" y deshabilitarla.

Otras medidas complementarias

Desactivar los datos móviles en segundo plano para apps que no los necesitan: en Android, Ajustes → Aplicaciones → seleccionar la app → Datos → desactivar uso en segundo plano. En iPhone, Ajustes → Datos móviles → desactivar las apps que no requieren conectividad constante. Revisar periódicamente el uso de datos desde Ajustes → Uso de datos permite identificar qué aplicación está consumiendo más sin que el usuario lo note.