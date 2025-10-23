Transporte público gratis: qué billeteras virtuales usar para no pagar

Plataformas como Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Modo y distintas entidades bancarias (como Banco Nación o BBVA) mantienen beneficios activos en distintas ciudades del país, con límites y condiciones según la promoción vigente.

Para aprovecharlos, necesitás una billetera compatible instalada y con un medio de pago activo; que la terminal acepte pagos contactless (NFC) o QR vinculados a la promoción; y, en algunos casos, activar previamente el beneficio dentro de la aplicación. Te contamos el paso a paso.

Paso a paso para viajar gratis (o con reintegro)

Verificá la promoción activa: ingresá en la app de tu billetera (Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Modo, o del banco correspondiente) y revisá la sección de promociones o transporte. Allí se indican la vigencia y los topes diarios o mensuales. Registrá tu tarjeta o saldo: cargá una tarjeta de débito o crédito o asegurate de tener saldo suficiente. En la mayoría de los casos, el reintegro se acredita directamente sobre la cuenta vinculada. Pagá con tu celular: al subir al transporte, acercá el teléfono al validador (si usás NFC) o escaneá el código QR habilitado. El sistema reconocerá el pago y lo registrará para la devolución. Revisá los límites y condiciones: algunos beneficios aplican solo a los primeros viajes del día o tienen topes de reintegro por persona. Esperá la acreditación: el reintegro suele verse reflejado en un plazo de hasta 30 días, según la billetera o el banco emisor.

Otros consejos útiles

Leé la letra chica: algunas promociones requieren activación previa o tienen cupos limitados .

Si usás SUBE registrada, podés combinar beneficios y obtener mayores descuentos .

Mantené la app actualizada y con conexión activa para evitar errores en la validación.

Consultá periódicamente las nuevas promociones: suelen renovarse cada mes o en fechas especiales como el Día del Trabajador o Fiestas.

En un contexto donde los costos de transporte siguen aumentando, las billeteras digitales se consolidan como una herramienta práctica para ahorrar en los trayectos diarios. Con solo unos pasos, es posible moverse por la ciudad de forma más económica y, en algunos casos, completamente gratis.