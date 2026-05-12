12 cuotas sin interés y hasta 45% de descuento: las ofertas de Lenovo en Hot Sale 2026

Las ofertas están disponibles tanto en Lenovo Argentina como en las principales cadenas y retailers del país.

En una nueva edición del Hot Sale 2026, Lenovo anunció promociones especiales en Argentina con descuentos de hasta 45% OFF y financiación de hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados. La marca apuesta fuerte por notebooks gamer, equipos para estudio y trabajo híbrido, además de tablets premium orientadas al entretenimiento y la productividad.

Las ofertas estarán disponibles tanto en Lenovo Argentina como en las principales cadenas y retailers del país. Entre los dispositivos destacados aparecen las notebooks gamer de la línea LOQ, las portátiles IdeaPad y la nueva tablet Idea Tab Pro, pensadas para distintos perfiles de usuarios que buscan renovar tecnología durante el evento de descuentos.

Lenovo LOQ: notebooks gamer con foco en inteligencia artificial

Uno de los equipos más llamativos del Hot Sale es la Lenovo LOQ 15IAX9, una notebook gamer diseñada para ofrecer alto rendimiento en videojuegos, multitarea y creación de contenido. La línea incorpora procesadores Intel Core de 12° generación y placas gráficas NVIDIA GeForce RTX, apuntando a quienes buscan una experiencia más fluida tanto para gaming competitivo como para tareas exigentes.

Desde la compañía remarcaron que el objetivo de estas promociones es acercar tecnología más potente a distintos tipos de usuarios, especialmente en un contexto donde el gaming, el estudio y el trabajo remoto siguen ganando protagonismo.

IdeaPad Slim 3: una alternativa accesible para estudiar y trabajar

Dentro del segmento de notebooks tradicionales, Lenovo también pone el foco en la familia IdeaPad. Uno de los modelos destacados es la IdeaPad Slim 3, equipada con procesador AMD Ryzen 3 7320U, 8 GB de memoria LPDDR5 y almacenamiento SSD de 512 GB.

La notebook apunta principalmente a estudiantes y usuarios de trabajo híbrido que necesitan un equipo ágil para videollamadas, navegación, tareas de oficina y consumo multimedia. Además, incorpora Windows 11 y un diseño liviano en color Abyss Blue, pensado para quienes priorizan portabilidad sin resignar rendimiento.

El IdeaPad Slim 3 apunta principalmente a estudiantes y usuarios de trabajo híbrido.

Idea Tab Pro: la tablet premium de Lenovo

En tablets, Lenovo apuesta por la nueva Idea Tab Pro, un dispositivo orientado tanto al entretenimiento como a la productividad. El equipo incluye una pantalla 3K de 12,7 pulgadas con tasa de refresco de 144 Hz, procesador MediaTek Dimensity 8300 y sistema de sonido optimizado con parlantes JBL.

La propuesta también suma accesorios compatibles como el Lenovo Keyboard Pack, el lápiz Lenovo Tab Pen Plus y los auriculares Moto Buds, ampliando las posibilidades para estudiar, trabajar o consumir contenido multimedia.

Con esta estrategia, Lenovo busca aprovechar el Hot Sale 2026 para reforzar su presencia en segmentos clave como gaming, productividad y entretenimiento, ofreciendo opciones para diferentes presupuestos y necesidades.