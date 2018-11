Stolbizer: "Tampoco hay que cargarle el sayo de todo a Cristina Kirchner"

La ex diputada del GEN puso en duda las versiones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos del chofer.

La ex diputada nacional Margarita Stolbizer le bajó el tono a las declaraciones de los arrepentidos de la causa de los cuadernos del chofer y fustigó a la imputada titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

Respecto de la decisión del juez Sebastián Casanello en torno a la ruta del dinero (no tan) K, en la cual se dictó la falta de mérito para la ex presidenta, Stolbizer apoyó la medida y afirmó: "Casanello tiene razón en lo que esta haciendo, hay falta de mérito. No creo que haya que cargarle todo lo que sucedió a Cristina".

Respecto de la causa de los cuadernos, Stolbizer tomó distancia de los empresarios arrepentidos que afirmaron haber pagado dinero para la campaña del kirchnerismo al ex secretario del ministerio de Planificación, Roberto Baratta.

”Relativizo siempre las declaraciones de los arrepentidos. Suelen buscar mejorar sus situaciones”, dijo la diputada a Crónica Anunciada, por El Destape Radio.

Asimismo, fustigó a Laura Alonso, imputada por favorecer al presidente Mauricio Macri por la deuda del Correo Argentino. "Nadie cree en la seriedad de la Oficina Anticorrupción. Hay un tratamiento direccionado en proteger a los funcionarios y al presidente", afirmó.