Así está hoy Martín Murano, el hijo de Yiya Murano: las fotos y qué opina de su madre

Así está hoy Martín Murano, el hijo de Yiya Murano: las fotos

La miniserie de Flow sobre la reconocida asesina Yiya Murano puso en el centro de la mirada pública a su hijo Martín Murano, quien en diferentes ocasiones ha hablado de la mala relación con su madre. ¿Cómo está hoy el hijo de la envenenadora de Monserrat?

Mercedes Bolla Aponte de Murano, alias “Yiya”, es recordada en la historia criminal como la primera asesina en serie de Argentina. Conocida como la “envenenadora de Monserrat”, fue descubierta condenada en 1985 por asesinar a tres de sus amigas. Martín, el hijo de Yiya, tenía 13 años cuando la policía detuvo a su madre por primera vez en 1979. En un comienzo creyó que era por una estafa piramidal, hasta que se enteró de que la acusaban de homicidio.

En declaraciones a CNN, el hombre recordó a su madre como una persona fría, lejana y poco interesada en criarlo. “Yiya fue el vector que me trajo a la tierra. Pero no tuve ningún otro vínculo con ella", describió.

A los 18 años se enteró de que Antonio Murano no era su padre biológico. Aunque, jamás descubrió quién lo es. Martín remarcó que tuvo una infancia dura, no solo por el trato de su madre, sino porque sufrió mucho bullying. “Me cansé de que me pegaran”, contó. Decidió convertirse en tutor de artes marciales, también doble de riesgo en diversas filmaciones, actor de teatro y hasta trabajó en medios.

El hombre ha dejado ver el desagrado a Yiya en diferentes ocasiones. Incluso, contó que la envenenadora pensó en matarlo. “Dejó una torta sobre la mesada, abierta. Me vio cortar una rebanada, y cuando estaba por llevármela a la boca, me la sacó y tiró todo al incinerador. ¿Me perdonó la vida, se arrepintió, no se animó? Nunca lo sabremos”, apuntó.

En 2017 escribió el libro “Mi madre, Yiya Murano”, en el que cuenta su historia, y cuyos derechos cedió para que pueda hacerse la serie.

Qué opina Martín Murano sobre la serie de Yiya

En noviembre, Flow estrenará una miniserie basada en la historia de la envenenadora de Monserrat. Contará con cinco episodios, de 30 minutos cada uno, en los que se explorará la personalidad de Yiya: manipuladora y enigmática, quien después de 16 años en la cárcel, falleció en 2014 en un geriátrico.

Sin embargo, la producción recibió críticas por parte de Martín Murano quien escribió un libro sobre su madre y posee los derechos. “Me enteré de la miniserie cuando iban por el quinto capítulo, nunca habían hablado conmigo. Con mi abogada mandamos una carta documento a la productora para saber si realmente estaban haciendo la miniserie", reveló en septiembre declaraciones a Los profesionales de siempre (elnueve).

La serie de Yiya Murano de Flow se estrenará en noviembre de 2025

Y amplió: "Después me citaron y me explicaron que lo estaban haciendo con otro libro, que estaba atado al mío y existía conflicto de intereses. Llegamos a un acuerdo, pero no participo absolutamente en nada”.

En otra entrevista, Martín fue irónico sobre la situación. “Me llaman por teléfono, me citan y es como que me llames para preguntarme si me gusta la milanesa con papas fritas cuando ya está servida arriba del plato”, lanzó.

Además, contó que los límites que impuso fueron claros: “Hay dos cosas que no permito a nadie que toque para mal: la memoria de mi viejo y la memoria de mi verdadera madre, Ignacia, la señora que me crió. Se meten mal con la memoria de ellos dos y se pudre todo”.

En ese sentido, remarcó que la historia contada en la serie de Flow es ficción: “La historia no es real. Es la historia del expediente y una entrevista que le hizo Rodolfo Palacios a Yiya". "Yo no conozco a ningún criminal que se autoincrimine”, apuntó.