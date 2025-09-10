No se estrenó y ya hay escándalo con la serie de Yiya Murano: la denuncia de su hijo

No se estrenó y ya hay escándalo con la serie de Yiya Murano.

El caso de Yiya Murano, la primera asesina en serie condenada a cadena perpetua por envenenar a tres amigas, volverá al centro de los debates tras el reciente anuncio del estreno de Yiya, una serie ficcionalizada que contará la historia de "La envenenadora de Monserrat". Aunque la serie no tiene fecha de estreno, el hijo de Yiya Martín Murano fue protagonista de un escándalo que salpica al equipo que está detrás de la producción.

"Su deudo, su hijo Martín, no fue notificado de nada acerca de esta serie y se habría enterado recién cuando se estaba grabando el último capítulo", reveló el periodista Adrián Pallares sobre el enojo del hijo de Yiya Murano. El hijo de la asesina habló con el periodista Carlos Monti, a quien le dio algunos detalles sobre su pleito con los responsables de la serie que se estrenará en Flow: "Me enteré cuando estaban finalizando de grabar el quinto capítulo. Envié una carta documento para saber si era así, porque tenía solo rumores, y me la contestaron tiempo después. Hubo una serie de malos entendidos porque había otra persona que decía tener los derechos".

Martín Murano, hijo de Yiya y su heredero, sostuvo que "un escritor muy famoso" se había atribuido los derechos para representar una serie con la historia de su madre, pero que estos son de su pertenencia. Luego, recordó como fue el fatídico día en que su mamá trató de asesinarlo con una torta: "Ella intentó envenenarme cuando yo tenía 10 años. Uno de los amantes le dijo que era mejor que yo no estuviese...".

Elenco completo de la serie de Yiya Murano y fecha de estreno

Yiya, la serie protagonizada por Cristina Banegas, Julieta Zylberberg, Pablo Rago, Mónica Antonopulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi y Carlos Portalupi, entre otros grandes actores, relata la historia de Yiya Murano, la primera asesina en serie argentina condenada a cadena perpetua por envenenar a tres amigas. Con una apuesta diferente y un relato que promete atrapar al espectador, la ficción buscará revelar los oscuros secretos detrás de la vida de la asesina y estafadora que logró marcar un antes y un después en la historia criminal argentina.

La nueva serie cuenta con un total de 5 episodios de 30 minutos de duración cada uno, y además, como parte del estreno habrá un especial en formato documental. Con una mezcla de drama y true crime, Yiya está dirigida por Mariano Hueter, escrita por Marcos Carnevale, con producción de Martín Kweller y producción ejecutiva de Maru Mosca. Por el momento no salió la fecha de estreno de la serie.