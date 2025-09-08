"La envenenadora de Monserrat": cuándo se estrena la serie de Yiya Murano, con Julieta Zylberberg y Cristina Banegas

Cuándo se estrena la serie de Yiya Murano con Julieta Zylberberg.

La historia de Yiya Murano llegará "próximamente" a las pantallas en una nueva serie de Flow protagonizada por Julieta Zylberberg y Cristina Banegas. Las actrices encarnarán a la famosa "envenenadora de Monserrat" -en su etapa joven y en su vejez- en la producción dirigida Mariano Hueter.

Yiya, la serie protagonizada por Cristina Banegas, Julieta Zylberberg, Pablo Rago, Mónica Antonopulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi y Carlos Portalupi, entre otros grandes actores, relata la historia de Yiya Murano, la primera asesina en serie argentina condenada a cadena perpetua por envenenar a tres amigas. Con una apuesta diferente y un relato que promete atrapar al espectador, la ficción buscará revelar los oscuros secretos detrás de la vida de la asesina y estafadora que logró marcar un antes y un después en la historia criminal argentina.

La nueva serie cuenta con un total de 5 episodios de 30 minutos de duración cada uno, y además, como parte del estreno habrá un especial en formato documental. Con una mezcla de drama y true crime, Yiya está dirigida por Mariano Hueter, escrita por Marcos Carnevale, con producción de Martín Kweller y producción ejecutiva de Maru Mosca.

Cuándo se estrena la serie Yiya y el documental que se viene

La nueva producción original de Flow, Kuarzo e Idealismo Contenidos aún no tiene fecha concreta de estreno, pero según dieron a conocer desde la plataforma, será "próximamente" y de forma exclusiva on demand.

Por otro lado, la plataforma Netflix estrenará un documental -que está en etapa de post-producción- dirigida por Alejandro Hartmann y producida por Haddock Films y Vanessa Ragone, el mismo equipo responsable de documentales como El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas y Carmel: ¿Quién mató a María Marta?, que vuelve a sumergirse en uno de los casos policiales más intrigantes de la historia argentina.