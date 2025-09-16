Dónde ver online "Yiya", la serie de Yiya Murano: esta es la forma

Julieta Zylberberg, en el papel de Yiya Murano.

La serie "Yiya" se centra en la vida de María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano, más conocida como Yiya Murano, una prestamista de los años '70 en Buenos Aires, Argentina, quien se hizo conocida por el asesinato de tres mujeres: su prima Carmen Zulema del Giorgio Venturini, su vecina Nilda Gamba y Lelia Formisano de Ayala.

El método fue especialmente macabro: invitaba a sus víctimas a tomar el té y les ofrecía postres envenenados con cianuro. La narración reconstruye los hechos que llevaron a la detención de Yiya en 1979, el proceso judicial que primero la absolvió en 1982 y la condena a prisión perpetua en 1985. El reparto incluye a Cristina Banegas, que interpreta a la Yiya mayor, además de Julieta Zylberberg, Pablo Rago, Mónica Antonópulos, entre otros.

¿Dónde ver "Yiya" online?

La miniserie será emitida por Flow, la plataforma de streaming por suscripción de Argentina. Se trata de una producción de cinco episodios, de 30 minutos cada uno, en los que la serie explora la personalidad de Murano: manipuladora y enigmática, quien después de 16 años en la cárcel, falleció en 2014 en un geriátrico. Acompañado de la ficción, se estrenará en simultaneo un documental especial, con testimonios inéditos que complementan el relato.

Además, la serie muestra el impacto del caso en los medios de comunicación de la época y la sociedad argentina; y cómo su figura quedó grabada en la memoria colectiva como la “envenenadora de Monserrat”.

Rodaje de la serie argentina "Yiya".

¿Cómo contratar Flow para ver "Yiya"?

Para tener acceso a "Yiya" es necesario contar con un plan de Flow, que puede variar según el tipo de servicio. Estas son las opciones principales y cómo funcionan:

Flow+ : Es uno de los planes más completos. Incluye más de 150 canales de TV en vivo , miles de títulos on-demand, deportes, series, películas, música, etc. Además permite elegir dos suscripciones entre plataformas como Disney+ Premium, HBO Pack, Pack Fútbol o Universal+ que se pueden cambiar cada 30 días sin costo extra.

Flow Full : Proporciona acceso desde cualquier dispositivo (smart TV, celular, PC, tablet, etc.), incluye contenido on-demand, los canales de TV, películas y series.

También existen versiones más básicas o específicas (como Flow Clásico, Flow Básico) que tienen menos canales o funcionalidades, pero permiten sumar packs o contenidos premium según lo que necesites.

Pasos para contratar Flow

Ingresar a la app de Flow o a la web oficial. Ir a la sección “Planes” o “Suscripciones”. Elegir el plan que más se ajuste (por ejemplo Flow+, Flow Full). Si tu plan lo permite, sumar algún paquete de streaming externo o servicios adicionales. Comprar y activar el plan (si corresponde: obtener e instalar el decodificador o configurar la app en tus dispositivos).

Se espera que la fecha de estreno de "Yiya" sea anunciada para octubre de 2025. Aunque aún no hay día ni hora oficial de lanzamiento, ya se mostraron los primeros adelantos e imágenes promocionales.