Un vuelo gratis con la compra de un pasaje: furor por la promoción de Flybondy

La compañía Flybondi lanzó una oferta especial en el marco del Cyber Monday.

Una reconocida aerolínea “low cost” lanzó una promoción especial en el marco de una campaña denominada “Cyberfly” y los clientes podría acceder a un pasaje gratuito luego de comprar un vuelo. Se trata de una iniciativa de la firma Flybondi y a continuación detallamos las claves para obtener el beneficio.

Como bien explicó la usuaria @jefadelahorro en la red social X, la empresa identificada con el color amarillo ofrece a sus clientes un pasaje de regalo tras una compra. “Si comprás tu pasaje nacional o internacional con Fly Bondi desde ahora y hasta el domingo 9/11, te llevás de regalo un pasaje nacional ida y vuelta”, resumió.

Además, la influencer dedicada a las ofertas explicó dos pasos: “Solo tenés que: Comprar tu pasaje hasta el domingo 09/11. A partir del lunes 10/11, y dentro de los 15 días hábiles posteriores, vas a recibir un mail con toda la info para gestionar tu vuelo de regalo”.

Por otra parte, podemos apuntar algunas claves importantes a considerar y que se pueden revisar en la web de Flybondi donde figuran las bases y condiciones de la campaña “CyberFly - Regalamos”. El primer punto a mencionar es que la promo es hasta la fecha mencionada o hasta agotar la cantidad de los 20.000 cupos disponibles: “Lo que suceda primero”.

La promoción que lanzó Flybondi de un vuelo gratis tras la compra de un pasaje.

Las claves para obtener un vuelo gratis de Flybondi

Precisamente, la página web de Fly Bondi explicó: "Comprando un ticket aéreo ida y vuelta entre el 29/10/2025 y el 09/11/2025 (inclusive) a cualquier destino nacional o internacional, obtené un beneficio de otro ticket aéreo ida y vuelta para canjear en la plataforma de canje". A continuación mencionamos los puntos más importantes a considerar antes de comprar un vuelo:

Beneficio exclusivo de un único ticket ida y vuelta por cada mail registrado y por persona mayor a 12 años.

El ticket a canjear aplica únicamente para vuelos ida y vuelta a destinos nacionales operados por Flybondi.

Abonado con cualquier medio de pago activo, incluyendo voucher.

Se disponibilizará hasta un máximo de 15 (quince) asientos por vuelo de tarifa única en los vuelos ofrecidos en la Plataforma. No se disponibilizarán asientos en feriados y/o vísperas de feriados, días festivos y/o vísperas de días festivos.

El Beneficio no es aplicable para compras de ultra pases, gift card y membresías de club Flybondi tanto al momento de la compra del ticket aéreo como con renovación automática.