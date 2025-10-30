Un vuelo gratis con la compra de un pasaje: furor por la promoción de Flybondy

Una reconocida aerolínea “low cost” lanzó una promoción especial en el marco de una campaña denominada “Cyberfly” y los clientes podría acceder a un pasaje gratuito luego de comprar un vuelo. Se trata de una iniciativa de la firma Flybondi y a continuación detallamos las claves para obtener el beneficio.
Como bien explicó la usuaria @jefadelahorro en la red social X, la empresa identificada con el color amarillo ofrece a sus clientes un pasaje de regalo tras una compra. “Si comprás tu pasaje nacional o internacional con Fly Bondi desde ahora y hasta el domingo 9/11, te llevás de regalo un pasaje nacional ida y vuelta”, resumió.
Además, la influencer dedicada a las ofertas explicó dos pasos: “Solo tenés que: Comprar tu pasaje hasta el domingo 09/11. A partir del lunes 10/11, y dentro de los 15 días hábiles posteriores, vas a recibir un mail con toda la info para gestionar tu vuelo de regalo”.
Por otra parte, podemos apuntar algunas claves importantes a considerar y que se pueden revisar en la web de Flybondi donde figuran las bases y condiciones de la campaña “CyberFly - Regalamos”. El primer punto a mencionar es que la promo es hasta la fecha mencionada o hasta agotar la cantidad de los 20.000 cupos disponibles: “Lo que suceda primero”.
Las claves para obtener un vuelo gratis de Flybondi
Precisamente, la página web de Fly Bondi explicó: "Comprando un ticket aéreo ida y vuelta entre el 29/10/2025 y el 09/11/2025 (inclusive) a cualquier destino nacional o internacional, obtené un beneficio de otro ticket aéreo ida y vuelta para canjear en la plataforma de canje". A continuación mencionamos los puntos más importantes a considerar antes de comprar un vuelo:
- Beneficio exclusivo de un único ticket ida y vuelta por cada mail registrado y por persona mayor a 12 años.
- El ticket a canjear aplica únicamente para vuelos ida y vuelta a destinos nacionales operados por Flybondi.
- Abonado con cualquier medio de pago activo, incluyendo voucher.
- Se disponibilizará hasta un máximo de 15 (quince) asientos por vuelo de tarifa única en los vuelos ofrecidos en la Plataforma. No se disponibilizarán asientos en feriados y/o vísperas de feriados, días festivos y/o vísperas de días festivos.
- El Beneficio no es aplicable para compras de ultra pases, gift card y membresías de club Flybondi tanto al momento de la compra del ticket aéreo como con renovación automática.
MÁS INFO
- En caso de que el pasajero no haga uso del Beneficio durante los períodos mencionados en estos Términos, no tendrá derecho a devolución ni reprogramación.
- En caso de una cancelación o reprogramación mayor a 4hs que sufra el ticket del Beneficio, el pasajero tendrá derecho únicamente a cambiar la fecha de su vuelo a través de la sección “Mi Reserva” disponible en la página web de Flybondi.