Tras haber encontrado en su departamento a su ex pareja y ex ícono de Bandana, Lourdes "Lowrdez" Fernández, Leandro Esteban Gómez declaró ante la Justicia por primera vez desde su detención por "privación ilegítima de la libertad" y negó haber ejercido violencia sobre la artista. El principal sospechoso no quiso comparecer ante ningún juez y se limitó a hacer un descargo, en el que sostuvo que Lourdes "fue a su casa por voluntad propia" y que en ningún momento la lesionó. También se defendió diciendo que la cantante "era la que no quería salir" de su domicilio.

El descargo se hizo de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, con el imputado conectado desde la Alcaidía de la Policía de la Ciudad, donde permanece detenido. Durante su exposición, reiteró que "ella no quería salir" del domicilio y se desligó de las acusaciones en su contra. Afirmó también que Fernández "no quería ver a su madre", con quien habría tenido una situación conflictiva. Estuvo asistido por un defensor oficial, mientras que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, a cargo del juez Diego Javier Slupski, y la Fiscalía N°43, conducida por Silvana Russi, continúan con las medidas de prueba.

Por el momento, el sospechoso seguirá detenido hasta que se defina su situación procesal. Los investigadores aguardan los resultados de las pericias y el análisis de los elementos secuestrados en el departamento del barrio porteño de Palermo, donde se desarrolló el operativo que permitió hallar a la artista.

Cómo fue el hallazgo de Lourdes Fernández

Lourdes fue encontrada el jueves por la noche tras una orden de allanamiento dispuesta por la Justicia. Su madre y allegados denunciaron la desaparición de la cantante esa misma mañana, donde advirtieron sobre un posible caso de hostigamiento y violencia de género. La primera visita policial al departamento no arrojó resultados, ya que el dueño de la vivienda impidió que los agentes revisaran todas las habitaciones.

Horas después, con orden judicial en mano, la División Investigaciones Comunales 14 ingresó por la fuerza al inmueble y halló a la cantante. Lourdes fue trasladada al Hospital Fernández con un ataque de nervios, donde los médicos constataron que no presentaba lesiones visibles ni signos de intoxicación. Fue dada de alta poco después, con la firma de un familiar.

El acusado no estaba en el lugar cuando la Policía ingresó, pero fue detenido minutos después dentro del mismo edificio cuando intentaba escapar por la terraza. Según las fuentes, lo encontraron escondido en un placard, alterado y con resistencia al arresto. En el departamento, los efectivos hallaron botellas de bebidas alcohólicas y pastillas de distintos tipos, que fueron enviadas a peritaje.

Cómo está Lourdes ahora

Yamil Castro Bianchi, el abogado de la madre de "Lowrdez" sostuvo en diálogo con Noticias Argentinas que la artista se encuentra bien y está "acompañada por sus amistades". El letrado remarcó que el lunes se reunirá con la cantante, sin embargo aclaró que representa legalmente a Mabel López, progenitora de Lowrdez pero que estaría a disposición de ser necesario. "Si lo decide, también la acompañaré", sostuvo.

La relación Fernández-Gómez: un vínculo marcado por la violencia

La relación entre Lourdes y su expareja se remonta a cinco años atrás y según su entorno, estuvo atravesada por episodios de maltrato. En 2022, la artista hizo la primera denuncia por lesiones leves, acompañada por un video en redes sociales donde mostró su rostro golpeado y pidió a otras mujeres que no callaran.

A pesar de las denuncias, ambos retomaron el contacto, pero el 1 de octubre de este año la Policía intervino tras un llamado de vecinos que escucharon una fuerte discusión en el domicilio que compartían.