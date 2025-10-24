Una por una, todas las denuncias que tenía el ex de Lourdes de Bandana

Bajo el marco de la causa que investiga la privación ilegitima de la libertad de Lourdes Fernández, cantante del grupo Bandana, a manos de Leandro Esteban García Gómez, se dieron a conocer diversos antecedentes del detenido que ponen bajo la lupa su accionar a causa de comportamientos violentos previos. El hombre de 47 años cuenta con al menos dos denuncias previas por golpes y maltratos, además de acusaciones de otras índoles.

Los antecedentes penales de Leandro Esteban García Gómez comienzan el 23 de diciembre del 2020, cuando fue condenado a 2 años y 4 meses de prisión en suspenso por el Tribunal N° 8. Dicha condena se da en el marco de una causa en la que fue denunciado por una de sus ex parejas por violencia. Como resultado de esta sentencia, se le dictó al acusado prisión domiciliaria y se le solicitó realizar tratamiento psicológico obligatorio junto a la utilización una tobillera electrónica.

En el año 2021, también fue denunciado. Ésta vez, por el propietario de un inmueble debido a diversos daños y deudas. La demanda civil tuvo como argumento el cobro de una deuda de 1.3 millones de pesos relacionada con el alquiler de un departamento en el complejo La Algodonera, en el barrio de Colegiales. El denunciante aseguró que el empresario había incumplido con los pagos y protagonizado episodios de violencia en el interior del inmueble.

Las denuncias de Lourdes contra García Gómez

La primera de las acusaciones realizada ante la Justicia contra su ex pareja data del año 2022. En esa ocasión, la artista presentó una denuncia por lesiones leves. En ese entonces, la cantante y miembro de Bandana publicó un video en Instagram contando lo sucedido y mostrando su cara golpeada y repleta de moretones.

"Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento... El amor no duele", expresó Fernández en sus redes. Sobre esa primera denuncia, la cantante dijo ante la prensa: "No quiero dar muchos detalles porque esto está en manos de la ley".

Ante el revuelo que generó esa denuncia, radicada hace ya tres años, la madre de Lourdes, Mabel, también se comunicó con los medios y dijo: "Era un final anunciado. Yo creo que ella se asustó, tenía miedo y no quería denunciar. Me dijo que también tenía golpes en el cuerpo, pero yo no la quise revisar porque sentí que tenía que contenerla".

Luego de este hecho, Lourdes y García Gómez volvieron a vincularse. Sin embargo, a mediados del 2025, ocurrió un nuevo episodio de violencia y la artista tomó la decisión de realizar otra denuncia contra García Gómez.

Este nuevo caso de violencia contra "Lowrdez" se dio el 1 de octubre, cuando la Policía tuvo que acudir al domicilio en el que convivían por una fuerte discusión entre ambos. El conflicto y el ruido escaló de tal manera que los vecinos tuvieron que llamar al 911.

En miras de esta nueva denuncia, los antecedentes de violencia de género de García Gómez no hacen más que complicar su situación. Ahora, seguirá detenido por "privación ilegítima de la libertad" tras la tensa jornada del jueves. En su indagatoria, dio su versión de los hechos y no respondió preguntas. Ante la Justicia aseguró que Lourdes estaba con él porque la cantante "no quería saber nada de la mamá" y que "sólo él se drogó y no le tocó un pelo".