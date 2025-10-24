Imputaron a la pareja de Lourdes de Bandana por privación ilegítima de la libertad: los detalles

Durante la jornada de ayer, el país entero se paralizó mientras las autoridades buscaban por la Ciudad de Buenos Aires a Lourdes Fernández, exintegrante del popular grupo pop argentino Bandana, tras la denuncia por desaparición que radicó su propia madre en el Ministerio Público Fiscal.

Después de largas y tortuosas horas, la policía la encontró en la casa que compartía con su pareja, Leandro García Gómez, quien, según revelan sus allegados, presuntamente la golpeaba, la obligaba a consumir estupefacientes y la mantenía cautiva dentro del domicilio, en un contexto de violencia de género.

Tras el operativo en el barrio porteño de Palermo, el empresario fue detenido y Lourdes, asistida por el SAME. Ahora García Gómez fue imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad y hoy será indagado por el juez Santiago Bignone.

Cómo sigue la causa

La situación procesal del detenido es complicada ya que la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, a cargo del fiscal Patricio Lugones, lo acaba de imputar por privación ilegítima de la libertad. Según fuentes a las que accedió El Destape, fue el propio Lugones quien ordenó el allanamiento en el domicilio de la calle Ravignani 2186 para determinar si Lourdes se encontraba allí.

El fiscal también ordenó las declaraciones testimoniales del productor, el representante y las compañeras de Bandana que trabajan con Lourdes y que se recaben copias de las denuncias anteriores que la víctima había realizado contra el detenido.

Qué pasó con Lourdes de Bandana

Según las fuentes contactadas por El Destape todo comenzó el 23 de octubre a la 1:15, cuando Mabel López Arias, la madre de Lourdes, radicó la denuncia por la desaparición de su hija ante la Oficina Central Receptora de Denuncias, dependiente de la Secretaría de Acceso a Justicia, de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tal instancia la mujer denunció la desaparición y también las situaciones de violencia de género sufridas por su hija, a quien no veía desde el 4 de octubre. López Arias manifestó que tenía miedo de que Leandro Esteban García Gómez -con antecedentes por violencia- tuviera secuestrada a Lourdes bajo amenazas pudiendo hallarse en grave riesgo su vida e integridad.

Inmediatamente agentes de la policía se constituyeron en el domicilio de la pareja y fueron recibidos por García Gómez, quien se negó a colaborar, dijo que Lourdes no estaba allí e impidió que ingresen los oficiales alegando que debían presentarle una orden de allanamiento.

Tras ello, el fiscal a cargo ordenó el allanamiento en la vivienda del barrio porteño de Palermo. En la noche de ayer se llevó a cabo y, consecuentemente, Lourdes Fernández fue hallada en el interior. Fue trasladada al Hospital Fernández y su pareja, García Gómez, quedó detenido.