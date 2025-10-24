La policía encontró a Lourdes: estaba en el departamento de su pareja

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires logró dar con el paradero de la cantante y ex Bandana Lourdes Fernández, que estaba en la casa de su pareja, luego de estar desaparecida por varias horas. La Policía actuó tras recibir una orden de allanamiento del juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional 47 para el departamento de Ravignani 2186, donde vive Leandro Esteban García Gómez, la pareja de Lourdes. Pasadas las 22.30, Lourdes fue trasladada por el SAME para recibir atención médica en el Hospital Fernández.

La Justicia también dictó una orden de detención en contra de García Gómez. En horas de la tarde, García Gómez había facilitado el ingreso a la vivienda a personal policial, pero no le permitió a los uniformados revisar todo el departamento, por lo que la visita fue breve. Ya con la orden de allanamiento, la Policía encontró a la cantante y a la pareja deambulando por el edificio. Después de que Lourdes fuera trasladada al Hospital Fernández, García Gómez fue detenido y trasladado a la alcaldía de Beasley 3800.

"Tiene una costilla fisurada": el dato que reveló Lissa sobre Lourdes de Bandana, tras hablar con su madre

Lissa Vera, integrante del grupo musical Bandana, pidió hoy a la Justicia que imponga una restricción de acercamiento a Leandro García Gómez, acusado de ejercer violencia de género contra Lourdes Fernández (Lowrdez) y reveló datos impactantes sobre la salud de la cantante. "Aparentemente tiene una costilla fisurada", subrayó tras declarar ante Tribunales, al mencionar una charla que tuvo con la madre de Lourdes.

En las últimas horas, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se había acercado hasta el domicilio que Lourdes compartía en Palermo con su ex, Leandro García Gómez, aunque en ese momento no la encontraron. Fue entonces cuando se sumó la unidad de Búsqueda de Personas al equipo de trabajo para dar con su paradero real.

Este jueves por la mañana, la cantante subió un video a sus redes sociales diciendo que "estaba perfecta". "Chicos, me acabo de levantar. Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible", expresó en referencia a la denuncia que había hecho su madre Mabel López. La mujer decía que no tenía contacto con Lourdes desde el sábado 4 de octubre, aunque la exintegrante de Bandana subió durante todo este tiempo diferentes publicaciones a su Instagram.