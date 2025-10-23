La Policía de la Ciudad se logró comunicar con Lourdes de Bandana: “No quiere decir dónde está"

A dos semanas de estar desaparecida, Lourdes Fernández se comunicó con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para llevar tranquilidad a sus fans. Fuentes policiales informaron a El Destape que la integrante de Bandana habló con el área de Búsqueda de Personas, pero no quiso decir dónde se encuentra. No obstante, el personal de ese sector permanecerá en contacto con ella.

Este jueves Lourdes publicó un video en sus redes sociales donde decía que "estaba perfecta" y que no entendía cómo esta situación había escalado de tal manera. "Chicos estoy bien, solo con gripe desde el lunes", expresó en ese posteo.

No obstante, su madre Mabel López, quien realizó una denuncia por su desaparición, le comentó a la policía que no se contactaba con Lourdes desde el sábado 4 de octubre y que tenía miedo por el vínculo con su expareja, Leandro García Gómez, a quien la cantante ya había acusado de violencia de género.

Lourdes Fernández habló con la Policía de la Ciudad

En el video, que dura tan solo unos segundos y que difundió la Policía de la Ciudad se puede ver a Lourdes hablando con una agente de la fuerza a través de una video llamada. "Ahora se van a dar cuenta que estoy re bien", expresa la cantante.

Luego se la escucha decir que "no sabía con quién hablar" ni a qué número llamar, pero que, a partir de ahora, quedará en comunicación con su interlocutora.

La denuncia por la desaparición de Lourdes Fernández

Mabel López acudió a la Policía para que la puedan ayudar a localizar a su hija Lourdes. En su denuncia, la mujer manifestó que no la veía desde el sábado 4 de octubre y que, además, estaba preocupada por lo que le podría haber hecho su expareja Leandro García Gómez. El 1 de octubre habían tenido una fuerte discusión en su departamento de la calle Ravignani al 2100.

Tras la desaparición de Lourdes, la Policía de la Ciudad se presentó en la casa del hombre de 47 años, pero la cantante no se encontraba allí.

Rápidamente a este episodio se sumó Lissa Vera, compañera de Lourdes en Bandana, quien apoyó la denuncia de Mabel en el Ministerio Público Fiscal de Palermo y aseguró que tiene miedo por su amiga."No creo que Lourdes quiera hablar conmigo, pero prefiero que esté enojada conmigo y después no estar lamentándola yo en un cajón", sostuvo Lissa en diálogo con la prensa. Y agregó: " "Le diría a Lourdes 'salí de ahí, amiga'".

En 2022, Lourdes aseguró que García Gómez ejerció violencia de género contra ella. Lo contó en un posteo que publicó en Instagram y que luego llevó a la Justicia, donde radicó una denuncia por lesiones leves.

"Si pasa denuncien. No tengan miedo. Me filmó sin que supiera, me sacaba fotos desnuda y sin mi consentimiento o porque me emborrachaba. Me ponía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas. El amor no duele", escribió en aquel momento.

Ahora, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28 requirió ante el Juzgado N°13, a cargo de Diego Slupski, que se abra una investigación penal contra García Gómez, que podría sumar una declaración indagatoria del sospechoso.