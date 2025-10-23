Lourdes no está en el departamento: el fuerte operativo para dar con su paradero, a pesar de su aparición en redes

El país amaneció conmocionado por la desaparición de Lourdes Fernández, después de que Mabel López, su madre, denunciara ante el Ministerio Público Fiscal que no tenía contacto con ella desde el 4 de octubre. En la denuncia, la mamá también apuntó contra la pareja de la cantante, Leandro García Gómez, a quien Lourdes había denunciado por violencia de género en el 2022.

En los últimos minutos, Lourdes apareció mediante un video en Instagram donde habla frente a cámara, supuestamente desde su casa. “Estoy perfecta”, dice en la grabación. La cantante aclaró que "se acababa de levantar" y aseguró que: "Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible. Gracias por ocuparse de mí, estoy bien”.

Una vez radicada la denuncia, la Policía porteña se acercó hasta el domicilio que Lourdes compartía con su ex en Palermo y fueron recibidos por el propio García Gómez, quien reaccionó con violencia y hasta grabó el operativo. En ese momento, el hombre dijo que la cantante no vive más en ese domicilio y que tampoco eran pareja en la actualidad.

Fuentes policiales confirmaron a El Destape que, pese al video de Lourdes -en el que supuestamente está en la casa de Palermo-, no la encontraron en el departamento. Ahora Búsqueda de Personas se sumó al equipo de trabajo para dar con su paradero real.

Las últimas publicaciones de Lourdes en redes

Ni bien trascendió la noticia de la desaparición de Lourdes muchos de sus seguidores se preocuparon por ella, ya que venían encontrando diferentes alarmas en sus últimas publicaciones en redes sociales.

Por ejemplo, el pasado miércoles la cantante saludó muy afectuosamente a García Gómez por su cumpleaños y le dedicó un mensaje confuso. "Gracias totales. Pasé malos momentos, sin embargo estuviste y te bancaste como un caballero a todo. Siempre te voy a amar", expresó con errores de redacción la cantante y cerró los comentarios de la publicación.

"Sos un inteligente y una persona. Amo tu militancia y tu compromiso con la sociedad; y sos de los empresarios que necesita nuestro país", agregó Lourdes sobre García Gómez.