Doble femicidio en Córdoba en 24 horas: uno de los asesinos se suicidó y el otro está detenido

Más casos de violencia de género en Córdoba encienden las alarmas de las autoridades.

El Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven" advirtió que hubo un femicidio cada 35 horas y se contabilizaron más de 225 asesinatos por la violencia de género en el país a lo largo del 2024. En ese marco, la provincia de Córdoba registra un alarmante aumento de femicidios en lo que va del año, con cuatro casos confirmados: dos de ellos que se perpetraron en las últimas horas cuando dos mujeres, de 29 y 50 años respectivamente, fueron asesinadas por sus respectivas parejas. Uno de los asesinos se suicidó después del crimen, y el otro se entregó ante la Policía.

El primer hecho de violencia de género se consumó el pasado lunes en la localidad de Río Ceballos, Sierras Chicas. El crimen fue informado por el femicida, Walter del Pilar Bogado (30), quien se presentó por su propia cuenta en la comisaría local, y aseguró que su novia, Valeria Laviani (50), había sufrido un ataque de epilepsia.

Cuando Bogado llevó a los agentes policiales hasta la casa que compartían en la calle Los Nonos al 200, los efectivos encontraron a la mujer tendida en el piso, con lesiones evidentemente ajenas al relato de su pareja. Luego, un servicio de emergencias constató el fallecimiento, mientras que fuentes policiales señalaron que el cuerpo presentaba signos de violencia, con manchas de sangre en distintas partes.

El femicida también tenía lastimaduras compatibles con una discusión que antecedió al desenlace fatal, según creen los investigadores. Como consecuencia, fue detenido e imputado por "homicidio calificado por el vínculo" y la Fiscalía local ordenó una autopsia y otras investigaciones para esclarecer el caso.

En tanto, el segundo femicidio se consumó entre la noche del martes y la madrugada del miércoles en localidad de La Granja. La víctima fue identificada como Verónica Torres Zormam, de 29 años, y su expareja Porfilo Romero, de 57.

Según contaron allegados de la víctima a medios locales, habrían atravesado un proceso de separación desde hace unos tres meses pero mantenían la convivencia. Tenían un vínculo desde hace cinco años y compartían un hijo pequeño. El hombre trabajaba como casero en la estancia donde encontraron los cuerpos. Quienes descubrieron la macabra escena fueron los padres de Verónica, que se acercaron hasta el lugar al no poder contactarla por teléfono.

La casa donde vivían Walter del Pilar Bogado y Valeria Laviani.

De acuerdo a lo que precisó el Ministerio Público Fiscal (MPF), la víctima presentaba heridas punzocortantes mientras que su atacante, se ahorcó. La causa quedó a cargo Guillermo Monti, titular de la Fiscalía de Jesús María, quien ordenó las autopsias correspondientes. Uno de los primeros datos que se desprendió de la investigación es que, en este caso, no había denuncias previas por violencia de género en la Justicia.

Priscila, amiga y compañera de trabajo de la víctima, contó en Cadena 3 que ella le reveló los padecimientos que sufría, pero no se animó a denunciar: “El sábado me contó que la espiaba y la seguía. Le dije que lo denunciara, pero ella no quería por miedo a que le pase algo al bebé, porque él era el papá. No sé cómo pasó esto, si la engañó o qué. Me duele un montón”, dijo la empleada de comercio.

Violencia de género en Córdoba: diversos casos se registraron esta semana

Otros tres casos de violencia de género fueron reportados entre lunes y martes. Se trata de ataques de parte de familiares, perpetrados, en uno de los casos, con armas blancas.

En la noche del lunes, cerca de las 23.30, policías fueron convocados en Mendoza al 1300 por un hecho. Allí, Rosina B., señaló que había discutido con su exmarido el llamado Claudio O., quien había aparecido en su casa luego de dos meses y medio de haberse ido y fue agredida verbalmente. El hombre fue aprehendido luego de que la víctima radicara una denuncia penal en su contra.

Mientras que este martes, a las 00.45, en Comandos 602, una mujer fue apuñalada. Cuando arribaron los agentes policiales al lugar, la víctima aseguró que había sido herida por el marido de su cuñada, quien la habría cortado en el cuello. La mujer, identificada como Ana Luz G. (32), ingresó al hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y confió que su exmarido la habría atacado. En el hospital determinaron que sufrió cortes en el tórax, ambas piernas, brazo derecho y cuello.

Por otra parte, a las 4 del mismo martes, en Pasaje Calfucura al 1400, Nadia O. (34) denunció a la Policía a su expareja, identificado como Leonel S. (24), quien se presentó en su vivienda a los gritos. Ella le pidió que se fuera, que no la moleste más y luego escuchó un golpe fuerte en la puerta de ingreso debido a que el agresor le había pegado una patada. Ingresó al domicilio sin consentimiento.

Según denunció la mujer, el joven la amenazó: “Llamá, yo después vuelvo y vas a ver lo que te pasa”. Fue entonces que se comunicó al 911. Se le consulta a esta si requiere una unidad del Sies para que sea atendida manifestando que no. Intervino la comisaría 10ª.