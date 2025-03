Juicio por el crimen de Catalina Gutiérrez: el fiscal pidió prisión perpetua para Néstor Soto

Néstor Soto, antes de escuchar los alegatos de las partes.

Este miércoles 19 de marzo comenzaron los alegatos en el juicio a Néstor Aguilar Soto por el crimen de Catalina Gutiérrez. El primero en hablar fue el fiscal Marcelo Sicardi, que fue tajante al justificar por qué considera que el asesinato fue en el contexto de violencia de género. “Queda claro que existe un binomio superior e inferior y Néstor era el dominante”, afirmó Sicardi para explicar el agravante, y aseguró que el joven de 22 años "ejercía una tremenda violencia psicológica con todas sus amistades cercanas de mujeres”.

Soto es el único acusado por el asesinato de la influencer ocurrido el 17 de julio de 2024. Luego de confesar el delito en el marco de sus declaraciones realizadas este martes, pero negar que es "un femicida", el fiscal Sicardi planteó que "según el marco legal y convencional" esto "tiene un solo nombre: violencia de género en su modalidad psicológica”. Además, afirmó que "hubo un contexto de violencia de género" previo al femicidio y ninguno de sus amigos y amigas “lo conocía en realidad”.

En la Cámara Undécima del Crimen de la ciudad de Córdoba, Sicardi leyó una serie de anotaciones que Néstor Soto tenía en su aplicación Notas del celular donde escribía y se respondía a sí mismo. “Sobre la pana esta (por Catalina) no sé de dónde le agarré tanto cariño. Literalmente siento que no se lo merece, no quiero decir que hay gente que es merecedora de mi cariño pero hay personas a las que no trato como trato a Cata. Es una persona tan pasajera”, analizó sobre sus sentimientos con la víctima.

En otra parte, quien se declaró como "homicida" escribió como si alguien le estuviera hablando: “Le diste ese cariño a Cata G., a Orne y viste cómo son capaces de dártelo. Te estás encariñando sin saber por qué”. “Me siento una verga al no poder explicar el porqué de la situación y no poder escapar de la realidad”, agregó y aseguró que era un “cagón” por no poder expresar lo que sentía.

Acerca del agravante criminis causa, que indica matar para procurar su impunidad, el fiscal acusó a Soto de que “se cansó de mentir en su declaración”. “Haberlo hecho como él dice (al crimen) es homicidio simple, cuya pena va de 8 a 10 años, pero si lo hizo como yo sostengo (agravantes violencia de género y criminis causa) es homicidio a prisión perpetua”, expresó.

“Si bien contó cómo la mató, es mentira. Es mentira pero no porque yo creo que lo es”, insistió el funcionario judicial. “Se trató de un manojo de mentiras, manotazos de ahogado para escapar de la perpetua”, afirmó, y pasó a enumerar cada punto de la declaración de Soto que no coinciden con la prueba y reflejan sus mentiras, bajo su análisis.

En el final de su declaración, Soto, a pedido del fiscal, mostró la mecánica de la maniobra fatal que ejecutó, usando a su abogada, Ángel Burgos Niño, como modelo. La defensora del acusado había declarado a un medio de Bariloche que "lo que pasó fue un juego de niños donde a él se le fue la mano".

Este martes, Néstor Soto confesó cómo mató a Catalina.

En relación con este hecho, Sinardi señaló que "es absolutamente incompatible la forma que él describe y la muerte de Catalina. Dice que la agarra e hicieron la representación pero cuando se lo interroga dice que no estaba atrás, que estaba de costado. Y después muestra que estaba de frente". Además, planteó que "es incompatible porque las médicas forenses dicen que no puede haber sido asesinada con la mataleón porque tenía una lesión del cuello de 2,5 de ancho, la forma en la que estaba colocada no había ninguna duda de que se utilizó un lazo”.

Los peritos oficiales fueron contundentes en las conclusiones presentadas en la Cámara 11° y afirmaron que descartaron la emoción violenta, el desarrollo pasional y el estado de inconsciencia. “No advertimos alteraciones psicopatológicas en el imputado por lo cual consideramos que al momento del hecho pudo comprender y dirigir sus acciones”, indicaron.

El desgarrador relato de la mamá de Catalina: "No solo mataste a Catalina, me mataste a mí, a Marcelo y a Lucía"

Luego de la presentación del fiscal, la madre de Catalina, Eleonora Vollenweider, habló ante el Tribunal de la Cámara Undécima del Crimen de Córdoba. Sin poder evitar llorar desde el primer momento, le habló directamente a Soto y le pidió que lo mirara a la cara, pero el asesino jamás lo hizo.

“Me sobra un lugar en la mesa, me sobra una cama, me sobra un lugar en el auto y me sobra todo el amor que tengo que no puedo darle a Catalina”, expresó de forma desgarradora y siguió: “La extraño y su ausencia es durísima”. Después de eso, se dirigió al homicida y le dijo: “Néstor no solo mataste a Catalina, me mataste a mí, a Marcelo y a Lucía. Mataste proyectos y futuro”. “Vos como nadie conocías a Catalina, sabías lo que te quería”, sentenció.

Aunque Eleonora Vollenweider le pidió a Soto que levantara la cabeza, el homicida no lo hizo en ningún momento.

Los padres y la hermana de la joven nunca podrán llenar ese vacío que representa la pérdida de una parte de su familia. En ese marco, Eleonora expresó: “Yo no quise esta vida, es durísimo estar acá. Éramos una familia de 4 y nos obligaste a ser de 3”.

“Te escucho decir que estás en una celda, que tu vida era perfecta… ¿sabés dónde está Catalina? En un cajón. Ahí está mi hija por culpa tuya”, sentenció Eleonora y después le aseguró a Soto que cambió la “a” de Arquitectura por la “a” de asesino. Tras esto, le insistió esperando que el asesino levantara su cabeza, pero no tuvo el valor y la mantuvo siempre gacha. “Me gustaría que me miraras Néstor, mirame”, le dijo.

Después del desgarrador relato y descargo, llegaba el turno de que Soto hiciera uso de la última palabra, pero se negó. Los jurados populares y el Tribunal procedieron a deliberar y la sentencia se conocería en las próximas horas de este miércoles.