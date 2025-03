Caso Micaela Rascovsky: "Ganó otra vez ser hijo del poder"

Patricia Ortíz entre las imágenes de su hija Micaela y la complicidad judicial.

"Lo que puedo decir es que ganó otra vez ser hijo del poder. Con tantas pruebas en el juicio a favor de Micaela, no se tomó en cuenta los golpes que tuvo ni la violencia física. La Justicia tuvo el tupé de matar de nuevo a mi hija y nos mataron también a nosotros", expresó su mamá Patricia Ortíz en diálogo con El Destape. En las últimas horas, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 de la Ciudad de Buenos Aires decidió absolver este martes a Guido Pascuccio, pareja y único acusado por la muerte de de Micaela Rascovsky, hallada sin vida el 13 de abril de 2021 en el departamento que ambos compartían en Villa Ortúzar.

A horas del brutal fallo, que vuelve a atravesar y violentar a la familia de Micaela, la voz de su mamá tiembla y la angustia parece traspasar el teléfono. Pero aún así, no se quiebra. "Están apunto de que saque las fotos del cuerpo de mi hija para que lo vea todo el mundo. Para que vean lo que hace la Justicia. No puede ser que siga pasando que ser hijo del poder haga que un asesino quede suelto", lanzó duramente.

A cuatro años de su muerte, su mamá pide desesperadamente justicia.

A pesar de no estar de acuerdo y de buscar apelar los alegatos, destacó el trabajo realizado por el fiscal Guillermo Morosi, titular de la Fiscalía General, que pidió una condena de 11 años de prisión por los delitos de "abandono de persona seguido de muerte y lesiones doblemente agravadas". Mientras que sobre el accionar de los jueces Alejandro Noceti Achával, Jorge Romeo e Inés Cantisani, quienes dictaminaron la "no responsabilidad" del acusado, lo calificó de "vergüenza y bochorno".

"Al lado de Guido Pascuccio estaba sentado el ex juez Cabral que se acercó a nosotros, a nuestros abogados, a decir que estaba ayudando a su defensa. Vamos a salir a gritarlo a los cuatro vientos, si la Justicia tiene el tupé de matar otra vez a mi hija, nosotros no vamos a parar y vamos a salir a decirlo. Nos mataron también, hace cuatro años que no paramos y no damos más", manifestó con tristeza.

Patricia Ortíz asegura que "tienen más información" sobre personas importantes que están detrás de la defensa del sospechoso por la muerte de la joven. "Ellos -tanto Pascuccio como sus padres- trabajan en la Justicia, son abogados y por eso tienen contactos", sostuvo. En el caso del ex magistrado de apellido Cabral, el hacerse presente en las audiencias y estar sentado junto al padre del acusado es suficiente para ser apuntado. "El que iba a las audiencias, lo veía sentado ahí", señaló.

Guido Pascuccio fue absuelto de todos los cargos.

Si bien, actualmente, están atravesando una situación muy dura, la familia de Micaela tiene en claro los pasos a seguir: los abogados irán a la Cámara de Casación para rechazar la bochornosa absolución. "El 18 de marzo, los jueces nos van a explicar en qué se basaron para dejar absuelto a Pascuccio... Supongo que dirán el 'amiguismo' y que sea hijo del poder. Son los mayores cómplices de esto".

Más allá de avanzar con los pedidos en Casación, la mamá de Micaela aseguró que irán a organismos internacionales con el objetivo de que se reconozca lo ocurrido con la figura de femicidio. "Estamos contra un hijo del poder, como hace 25 años viene pasando, como en el caso de María Soledad. La Justicia no avanzó en nada, es la misma corrupción de siempre", recordó Patricia.

El caso de Micaela Rascovsky

Micaela Rascovsky, estudiante de medicina, murió en abril del 2021 en dudosas circunstancias que llevaron a que la investigación esté abierta hace un año y medio en la Fiscalía N° 28 a cargo del fiscal Patricio Lugones. La joven, días antes, le dijo a su familia que sufría agresiones por parte de su pareja.

"Nos enteramos de lo que sufría Micaela días antes de que la mataran. No sabíamos nada... Mica no nos contaba. Le contó a sus compañeros de trabajo, pero no nos contó a nosotros -creo- para protegernos. En esos últimos días sí dejó un montón de pruebas. Hasta dejó dicho que si le llegaba a pasar algo, sabíamos quién era", expresó Patricia a este portal.

Micaela Rascovsky fue hallada sin vida el 13 de abril de 2021.

Pascuccio fue quien llamó al 911 a las 5 de la madrugada de ese 13 de abril. Al arribar al lugar de los hechos, el hombre aseguró a la Policía que su pareja "se había suicidado y que había tomado alcohol y cocaína"; razón por la cual, determinaron que la causa de muerte fue "sobredosis". Sin embargo, la posterior autopsia no encontró rastros de esas sustancias en el cuerpo de Micaela. Como si esto fuera poco, el médico declaró que "cuando Pascuccio llama al 911, Micaela llevaba tres horas muerta".

Mientras que en las pericias y análisis forenses realizados se constató que "sus muñecas y brazos evidenciaron que estuvo atada y en su cuerpo había por lo menos marcas de 13 golpes". Esto fue lo que sustentó las hipótesis de la Fiscalía liderada para Guillermo Morosi y la querella, sumados a los chats donde relataba que su pareja la golpeaba. "Tres días antes, la había golpeado, tenía las marcas y eso salió en la autopsia; igual que los golpes de la noche en que la mataron. A los jueces no les importó absolutamente nada... Hicieron la vista gorda absolutamente con todo", sentenció su mamá.