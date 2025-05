Quién era Adrián Seltzer, víctima de la masacre de Villa Crespo: su rol en el mundo agro y el video que vaticinaba el desenlace

Adrián Seltzer junto a su esposa, quien lo asesinó.

Avanza la investigación por el macabro hallazgo de una familia sin vida en el barrio porteño de Villa Crespo, donde la empleada doméstica encontró muertos a una pareja y a sus dos hijos. Se trata de Bernardo Adrián Seltzer, de 53 años, su esposa Laura Leguizamón, de 51, y de Ian, de 15, e Ivo, de 12. Una causa en la que desde un primer momento se descartó el móvil de robo, mientras se intenta determinar cómo fueron los asesinatos.

Adrián Seltzer nació en el partido bonaerense de Adolfo Alsina el 6 de enero de 1972 y fue un profesional destacado en el mundo de los agronegocios. Se crió en la localidad de Rivera, y construyó a lo largo de su vida una larga e importante carrera, sin imaginar que su vida terminaría con un trágico desenlace que dará mucho que hablar, que es la muerte de toda su familia en su departamento de Villa Crespo a manos de su esposa, de acuerdo a los resultados preliminares de la autopsia.

¿Quién era Adrián Seltzer?

Sobre quién era Adrián Seltzer, él asesoraba desde el año 2001 a Granar S.A., una firma que se dedica a la comercialización de granos que cotiza en la bolsa de valores. En los últimos años, también había incursionado en el negocio inmobiliario con inversiones en Paraguay. De esta manera se transformó en una persona destacada en el rubro de asesoramientos de operaciones a lo largo de las últimas dos décadas. También destacaba en su perfil de Linkedln tener más de 20 años de experiencia en el sector, su compromiso con el análisis de mercados y en la toma de decisiones estratégicas.

Masacre de Villa Crespo: el video que vaticinaba el desenlace final

El video que se viralizó de parte de Seltzer forma parte de un registro audiovisual vinculado a una charla motivacional o presentación empresarial, en la que una de las víctimas del triple crimen expone en esta conferencia sobre sus valores personales y decisiones de vida. En ese contexto se refiere a los integrantes de la familia y la forma de correr "riesgo cero" para no perderlos, algo que estremece por lo que tiempo después fue el final de su vida.

"Esta es una foto de mi familia. Tengo dos hijos hermosos, una esposa amorosa, fantástica. Agradezco muchísimo a la vida tenerla, haberla encontrado. No corro riesgos que no quiera perder. No quiero perder a mi familia, por ende no la arriesgo. Me comporto como tengo que comportarme", resalta el hombre en esta exposición a modo de ejemplo para los presentes, antes de ser víctima de este brutal crimen que conmociona al país.