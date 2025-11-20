El legislador cordobés por el Departamento Unión, Carlos Briner, fue sobreseído en la causa que investigaba el accidente de tránsito ocurrido el 9 de mayo de 2025 en cercanías de Justiniano Posse. Había sido imputado por el delito de homicidio culposo por conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria, en el caso del siniestro vial en el que murió Adriana del Valle Ladrón de Guevara, de 63 años.

La sentencia fue dictada por el Juez de Control de Marcos Juárez, luego de una investigación realizada por la Fiscalía de Instrucción de 2° Turno de Bell Ville, que incluyó pericias sobre los vehículos siniestrados, análisis toxicológicos, informes accidentológicos, estudios sobre el teléfono celular del legislador y numerosos testimonios. Todo el proceso contó con la colaboración total de Briner, según indicó el Bloque de Legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba.

Según informó el medio El Doce, el fallo coincidió con las conclusiones de la Fiscalía y estableció la inexistencia absoluta de responsabilidad penal por parte del legislador. La resolución aportó detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el choque y cerró la instancia judicial en su contra.

El siniestro fatal tuvo lugar a comienzos de mayo sobre la ruta provincial 6, donde el legislador chocó de frente con un vehículo en el que iba la mujer. La víctima falleció en el acto, mientras que Briner debió ser derivado a un hospital local con lesiones graves, aunque con el paso de los días logró recuperarse.

Córdoba: una legislador del Frente Cívico fue imputada por la muerte de dos operarios

En otro causa donde hay una legisladora implicada, Gloria Pereyra, del Frente Cívico, fue imputada días atrás por su presunta responsabilidad como intendenta de Villa Dolores en el marco de un accidente laboral que costó la vida de dos operarios que trabajaban en una obra municipal de desagüe.

El 29 de agosto pasado, el Tribunal Superior de Justicia anuló el sobreseimiento que había beneficiado a Pereyra, dispuesto por la Cámara del Crimen de Cruz del Eje en abril de 2022, por lo que la legisladora y otros exfuncionarios de Villa Dolores volverán a ser juzgados por homicidio culposo agravado.

De acuerdo con la imputación, Pereyra, por entonces intendenta de Villa Dolores, sabía que los empleados municipales que cavaban el desagües lo hacían sin arneses, sin ropa ni calzado adecuados, sin medidas de seguridad y sin supervisión de un profesional responsable en el fondo de la zanja.