El lugar de Argentina donde el otoño tiene clima ideal, pocos turistas y precios más bajos

Se viene un nuevo fin de semana XL en la Argentina dada la celebración de Pascuas y, si bien, muchos eligen pasarlo en familia, otros prefieren viajar y conocer nuevos destinos del país. Uno de esos lugares es Tafí del Valle, un pequeño pueblo de Tucumán que parece sacado de un cuento de hadas gracias a sus praderas y montañas bajas.

La estación ideal para visitar este lugar, sin dudas, es otoño, ya que los colores de las hojas caídas de los árboles en combinación con los lagos, hacen de Tafí del Valle un destino de ensueño. Todo eso, sin mencionar las noches estrelladas que se pueden apreciar durante los días más helados en invierno.

Los expertos en turismo consideran que este sitio es un rincón reservado para el ecoturismo. Es decir, que los amantes de las aventuras y de la naturaleza, en general, se van a sentir muy a gusto aquí.

Qué podés hacer en Tafí del Valle

Entre las múltiples actividades que destacan para realizar en Tafí del Valle se encuentra el trekking al Cerro de la Cruz o la Cascada de los Alisos, éste último siendo el de mayor dificultad. También se pueden realizar cabalgatas, visitar la Reserva Natural El Mollar y el Dique La Angostura.

Más allá de las actividades más vinculadas con la naturaleza, este pueblo de la provincia de Tucumán también se caracteriza por ser un lugar con gran historia. Se pueden visitar diversos Museos como el Jesuítico, que hace un recorrido por el pueblo en su época colonial; también el del Cielo Abierto de Los Menhires que explora la muestra arqueológica de la cultura de Tafí.

A su vez, es una muy buena ideda ir a la famosa "Ruta del Artesano", un circuito donde los turistas pueden disfrutar de productos locales y regionales.

La gastronomía es otro punto a favor de Tafí del Valle. Los visitantes han recomendado una y otra vez el Queso Tafinisto que se puede adquirir en la Estancia Las Carreras y las típicas empanadas tucumanas.

Cómo llegar a Tafí del Valle desde Buenos Aires

Para los fanáticos de la ruta y el auto, es posible viajar desde Buenos Aires hasta Tafí del Valle en coche. El viaje tiene una duración total de 15 horas por encontrarse a una distancia de 1.317 kilómetros. También se puede viajar hasta San Miguel de Tucumán en avión y, desde ahí, tomar un auto hasta Tafí. En ese caso, el viaje es de dos horas.